glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ожог гневом госпожи: топ-5 женских имен, чьи владелицы имеют властный характер

5 января 2023, 13:04
Есть мнение – дескать, Украина – страна сильных и волевых женщин в духе Маруси Кайдашихи. Вот подборка имен, чьи владелицы, как правило, с властным характером.
Женщины
Женщины / Margy Crane / Top Lists / flickr.com

Лариса. Ее внутренний стержень такое ощущение, сделан из титана. И всегда стремится играть первую скрипку – и в любви, и в работе, и просто в социальных связях. Правда, иногда и ее стиль "госпожи" дает трещину. И она пытается стать ласковой и нежной кошечкой. Но длится это, как правило, недолго. И ее глаза снова блестят стальным оттенком, а в голосе звучат металлические нотки.

Александра. С детства пострадавшие от песни "Александра, Александра" – этот город наш с тобою" из мелодрамы "Москва слезам не верит". Может, поэтому Саши обычно вырастают властными, категоричными, требовательными и прямолинейными женщинами. Любят работать и вообще амибициозны, но терпеть не могут домашне-кухонное рабство. Очень принципиальны и не терпят обмана. И искренне заботится о благополучии семьи –постоянно задавая направление развития и давая указания.

Оксаны. Ксюши – дамы, как правило, активные, решительные, прямолинейные, коммуникабельные. У них крепкая воля и сильный разум. И вроде бы не хочет никого не обижать, но и себя в обиду не даст. Предварительно взвешивает и продумывает каждое решение. В достижении целей умная, гордая и настойчивая. В хозяйстве очень прижимистая и скопидомистая. Заботится о воспитании детей аж до гиперопеки.

Женщина, Индия

Татьяна. В переводе с латыни это имя переводится как − устроительница, учредительница. Но под видом сдержанности и скромности скрывается тот еще холерический темперамент. Общительная, решительная, артистичная. Имеет врожденные организаторские способности. В извечном выборе между синицей в руках и журавлем в небе однозначно выберет первое. Очень высоко ценит крепкий и уютный семейный быт.

Ирина. Решительная и эмоциональная. С хорошим чувством юмора. Мгновенно принимает решения на основе интуиции. Хорошо находит общий язык с животными (в первую очередь – с собаками). В ней любопытно сочетаются командирские замашки с обаянием и лаской. Иногда Иры любят разыгрывать любовные драмы, а также обожают легкий флирт. Проблемы в семье всегда пытается разрешить в зародыше.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

имена интересные новости женские имена
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:16

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен от Красного креста: кто может рассчитывать на помощь

13:10

Война перенесется в РФ: ВСУ зайдут на территорию страны-агрессора в двух местах – полковникВидео

13:04

Ожог гневом госпожи: топ-5 женских имен, чьи владелицы имеют властный характерВидео

12:37

"Тройной Брежнев" и страстные объятия: почему в СССР мужчины целовались в губы

12:18

"Не бухайте, женщин не насилуйте": Пригожин выпустил на волю группу "зэков", воевавших в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:14

"Абсолютная чушь": у Байдена разнесли военные бредни Путина и "уничтожение HIMARS" в УкраинеВидео

12:03

Магнит для сильного пола в шикарной обертке: 6 женских имен, чьих обладательниц мужчины боготворят

12:00

Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

12:00

Черный год для Путина, война на территории РФ и смута: что ждет Россию в 2023 году

Реклама
11:47

Адаптированы к любым условиям: Украина получит от Франции БТР ACMAT BastionВидео

11:41

РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – ГайдайВидео

11:20

Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцевВидео

11:14

Армия Украины зимой получит оружие и после февраля-начала марта начнет освобождать Крым – СвитанВидео

10:59

Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

10:48

Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - СвитанВидео

10:48

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"мнение

10:45

Развал России произойдет в 2024 году - военный экспертВидео

10:32

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

10:21

Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации БайденаВидео

10:10

Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – СвитанВидео

Реклама
09:51

Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 годВидео

09:38

Придумывают себе победы: в РФ изменили риторику, чтобы замылить глаза россиянам – ISWВидео

09:36

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

09:35

Войска России в случае вторжения из Беларуси дальше границы не пройдут – генерал ВСУВидео

09:12

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

09:08

Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лаврыВидео

09:00

Война перенесется в район Таганрога и Валуек, а в 2024 году Россия развалится – полковник СвитанВидео

08:48

"Украина вернет территории в пределах 1991 года": эксперт назвал две вероятные датыВидео

08:41

Новый перелом в войне с РФ: ВСУ дадут ракеты Storm Shadow с дальностью до 450 км – Пионтковский

08:30

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

08:00

Война как фактор: как изменится курс доллара в 2023 годумнение

07:50

ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута - глава Донецкой ОВАВидео

07:40

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

07:34

Опубликовано свежее фото Крымского моста: спустя 3 месяца после взрыва там еще идут ремонтные работыВидео

07:30

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие недели

07:30

Гороскоп на сегодня 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

07:00

Христос родился! Поздравления в картинках и открытках: Христос рождается

06:48

Атаки "Шахедов" продолжатся до мая: в ISW подсчитали, как быстро РФ использует иранские дроны

06:22

Впереди резня пригожинских зэковмнение

05:20

Судьба балует их всю жизнь: 4 самых счастливых женских имениВидео

Реклама
04:30

"Распад России никто не сможет остановить": дипломат сказал, когда начнут отваливаться части РФВидео

03:30

Врежут максимальные морозы: украинцев напугали резким похолоданием и назвали датыВидео

03:20

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

02:42

Бабушка, покорившая время: 73-летняя Вера Вонг похвасталась стройными ножками в купальнике

01:41

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

01:40

"Царь - ненастоящий": дипломат предрек мрачную судьбу Путину и России в 2023 годуВидео

00:51

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

00:30

Россияне за несколько часов профукали $27 млн: ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

04 января, среда
23:56

52-летняя "немецкая Барби" Клаудия Шиффер засветила полукружья груди в утонченном платье

23:50

Как нельзя одеваться после 40 лет: 12 вещей, с которыми нужно попрощаться, чтобы не стать "бабкой"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять