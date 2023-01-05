Ожог гневом госпожи: топ-5 женских имен, чьи владелицы имеют властный характер

Есть мнение – дескать, Украина – страна сильных и волевых женщин в духе Маруси Кайдашихи. Вот подборка имен, чьи владелицы, как правило, с властным характером.

Женщины / Margy Crane / Top Lists / flickr.com

Лариса. Ее внутренний стержень такое ощущение, сделан из титана. И всегда стремится играть первую скрипку – и в любви, и в работе, и просто в социальных связях. Правда, иногда и ее стиль "госпожи" дает трещину. И она пытается стать ласковой и нежной кошечкой. Но длится это, как правило, недолго. И ее глаза снова блестят стальным оттенком, а в голосе звучат металлические нотки.

Александра. С детства пострадавшие от песни "Александра, Александра" – этот город наш с тобою" из мелодрамы "Москва слезам не верит". Может, поэтому Саши обычно вырастают властными, категоричными, требовательными и прямолинейными женщинами. Любят работать и вообще амибициозны, но терпеть не могут домашне-кухонное рабство. Очень принципиальны и не терпят обмана. И искренне заботится о благополучии семьи –постоянно задавая направление развития и давая указания.

Оксаны. Ксюши – дамы, как правило, активные, решительные, прямолинейные, коммуникабельные. У них крепкая воля и сильный разум. И вроде бы не хочет никого не обижать, но и себя в обиду не даст. Предварительно взвешивает и продумывает каждое решение. В достижении целей умная, гордая и настойчивая. В хозяйстве очень прижимистая и скопидомистая. Заботится о воспитании детей аж до гиперопеки.

Татьяна. В переводе с латыни это имя переводится как − устроительница, учредительница. Но под видом сдержанности и скромности скрывается тот еще холерический темперамент. Общительная, решительная, артистичная. Имеет врожденные организаторские способности. В извечном выборе между синицей в руках и журавлем в небе однозначно выберет первое. Очень высоко ценит крепкий и уютный семейный быт.

Ирина. Решительная и эмоциональная. С хорошим чувством юмора. Мгновенно принимает решения на основе интуиции. Хорошо находит общий язык с животными (в первую очередь – с собаками). В ней любопытно сочетаются командирские замашки с обаянием и лаской. Иногда Иры любят разыгрывать любовные драмы, а также обожают легкий флирт. Проблемы в семье всегда пытается разрешить в зародыше.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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