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Почему нужно есть овсянку каждый день: кишечник и сердце скажут спасибо

22 марта 2023, 00:21
Как и большинство продуктов, наименее обработанные продукты являются самыми полезными.
овсянка, еда
Когда полезно есть овсянку? / sud.ua

Овсянка - любимая еда многих диетологов, происходит из древнего злакового зерна. Это важная мировая культура, так как она растет в прохладном и влажном климате и не требует такого количества питательных веществ, как пшеница. Тем не менее, большая часть мировых запасов используется на корм скоту.

Овсянка доступна для потребления человеком в пяти различных формах. От наименее обработанных до наиболее обработанных. Это овсяная крупа, шотландский овес, овсяные хлопья, а также овсяные хлопья быстрого приготовления. На полках вашего супермаркета наверняка есть много разновидностей овсяных хлопьев.

Какие овсяные хлопья самые лучшие? Как и большинство продуктов, наименее обработанные продукты являются самыми полезными, но многие люди выбирают те, которые они могут приготовить быстро и легко.

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Польза для здоровья

Овсянка богата питательными веществами. В ней больше белка, чем в большинстве злаков, а также много витаминов и минералов. Она содержит антиоксиданты и растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом, которая помогает нескольким системам организма.

Овсянка обеспечивает множество преимуществ для здоровья, в том числе:

Здоровье кишечника

Растворимая бета-глюкановая клетчатка способствует регулярному опорожнению кишечника и предотвращает запоры. Она также поддерживает здоровые кишечные бактерии, которые могут уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника и других проблем с кишечником. Какая овсянка лучше усваивается? Та, которая обработана меньше всего.

Низкий уровень холестерина

Растворимая клетчатка, такая как бета-глюкан в овсянке, снижает уровень холестерина. В одном исследовании у тех, кто ел овсяные отруби, уровень общего холестерина снизился на 23%. Исследователи считают, что несколько механизмов в организме ответственны за более низкий уровень холестерина.

Здоровье сердца

Овес богат антиоксидантами, называемыми авенантрамидами, которых нет в других злаках. Эти антиоксиданты уменьшают воспаление и расслабляют артерии, улучшая здоровье сердца.

Контроль уровня сахара в крови

Растворимая клетчатка в некоторых сортах овса может препятствовать повышению уровня сахара в крови после еды. Гликемическая нагрузка менее обработанного овса колеблется от низкого до среднего, что делает его подходящим углеводом для людей с диабетом. Тем, у кого диабет, следует избегать овсянки быстрого приготовления, которая имеет высокий гликемический индекс. Именно поэтому ответ на вопрос - можно ли есть овсянку каждый день по утрам, является очевидным. Ее можно есть по утрам каждый день даже людям с диабетом.

Контроль веса

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как овсянка, вызывает чувство удовлетворения, что снижает вероятность переедания. Особое волокно в овсянке, бета-глюкан, делает содержимое кишечника очень вязким и может заставить вас дольше чувствовать себя сытым.

Овсянка богата несколькими витаминами и минералами, в том числе:

  • Марганец
  • Молибден
  • Фосфор
  • Медьбиотин
  • Витамин B1 (тиамин)

Овсянка — это продукт без глютена, но многие заводы по переработке овса также перерабатывают пшеницу и другие злаки с глютеном. Овес с пометкой "без глютена" должен содержать не более 20 частей на миллион глютена. Если у вас глютеновая болезнь или чувствительность к глютену, ищите этикетку без глютена.

Какую овсянку есть на завтрак?

Овсянка быстрого приготовления часто содержит сахар и натрий. Если вы ищете здоровую версию овса, проверьте этикетку перед покупкой. Если вы начнете с менее обработанного овса, но добавите слишком много масла и сахара, вы все равно можете получить не очень полезное блюдо. Попробуйте добавить вкуса специями и сладости фруктами. Изюм, нарезанное кубиками яблоко, нарезанные бананы и измельченные орехи — отличные добавки.

Можно ли есть овсянку каждый день?

Овсянку чаще всего едят на завтрак, но она прекрасно дополняет блюда и перекусы в течение дня. Попробуйте эти простые, но полезные способы есть больше овсянки:

  • Добавляйте овсяные хлопья вместо панировочных сухарей в мясной рулет или гамбургеры.
  • Наслаждайтесь постной едой, приготовив чечевичный хлеб с овсом.
  • Приготовьте овсяное печенье вместо менее полезных сладостей.
  • Попробуйте простые пикантные овсяные хлопья, полив овсяные хлопья соевым соусом и зеленым луком.
  • Приготовьте овсяные хлопья на ночь и перекусывайте ими в любое время, когда проголодаетесь.
  • Приготовьте собственную гранолу из овса, орехов и сухофруктов.
  • Добавьте овсянку в простой йогурт вместе с несладкими фруктами для здорового завтрака или перекуса.
  • Сделайте хрустящую корочку, посыпав фрукты смесью муки, овса и сахара.
  • Добавьте овсяные хлопья в тесто для блинов. Для более гладкой текстуры сначала взбейте их в кухонном комбайне.

По материалам WebMed.

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