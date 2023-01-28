Отвести кары небесные и привлечь счастье: чего категорически нельзя делать за обеденным столом

Объясняем, как правильно вытирать стол и о чем говорить за обедом.

Почему нельзя стол вытирать руками / pixabay.com

Наши предки очень трепетно и уважительно относились к еде и столу. Первое доставалось очень большим и тяжелым трудом, а второй был центром домашнего уюта. Именно с едой и столом связаны приметы, дошедшие до наших дней. Далее найдем ответ на вопрос, почему нельзя вытирать стол рукой и бумагой.

Почему нельзя вытирать стол рукой: приметы и поверья

Наши бабушки, а потом и мамы повторяли о том, что нельзя сметать крошки на пол или в руку. На вопрос, почему так не стоит делать, они говорили о плохих приметах. В списке народных примет действительно есть закономерность, связывающая крошки со столом и благополучием семьи.

Такая зависимость проистекает из веры в то, что стол и сама столешница – это кормилица, обладающая магическими способностями. Поэтому любое неаккуратное действие по отношению к пище или ее остаткам, а также к столешнице считались кощунством. Люди верили, что это может накликать беду и бедность на всю семью. К неуважительным действиям относили и процесс вытирания стола рукой.

Особое отношение к пище понятно и современному человеку, а вот такое отношение к столу вызывает удивление. Ранее обеденный стол был центром всего дома, за которым собиралась вся семья и возносила молитвы Богу, благодарила его за хлеб, пищу и воду. То есть, стол ставили в ранг со святилищем. Запрещалось не только вытирать стол рукой, но и совершать множество других действий.

Почему нельзя сметать крошки рукой? Считается, что так человек сметает свое богатство, выбрасывает его, навлекая на всю семью бедность. Также люди верили, что Бог накажет за такое неуважение к хлебу и пище, которые остались после обеда.

Что будет если вытирать стол салфеткой: последствия и закономерность

Как оказалось, бедность и трудности можно навлечь на себя, делая довольно привычное для современного человека действие – вытирая стол бумагой или салфеткой. В народе считалось, что бумага и стол произведены из одного и того же материала, поэтому под запрет попадает бумага, салфетки, бумажные полотенца и другие подобные изделия. Ответом на вопрос, что будет если вытирать стол салфеткой, могут стать финансовые затруднения, трудности.

Чем можно протирать стол

Если нельзя вытирать стол рукой, рукавом, собирать крошки в руку, вытирать стол бумагой, то возникает вопрос, как навести порядок. Для того, чтобы соблюсти все правила для этого должна быть специальная чистая салфетка из ткани. А можно взять пример с наших бабушек и выделить для сбора остатков крошек со стола отдельное кухонное полотенце.

Для современных хозяек, у которых нет времени стирать полотенца и салфетки, ответом на вопрос, как правильно вытирать со стола, будет использование губки или тряпки для мытья посуды. С их помощью можно соблюсти все правила и не навлечь беду на всю семью.

Как привлечь удачу и богатство

Если выполнить все требования примет, то можно сохранить благосостояние семьи в целости и сохранности. Чтобы приумножить его и привлечь удачу, успех в семью поможет купюра. Ее нужно положить на стол, который затем накрывается скатертью. Таким образом, вы проявите уважение к столешнице, о котором говорили предки.

Кроме того, сохранить в доме мир, тепло и уют можно исключив ссоры и споры за столом. Нужно знать, что у стола особая энергетика, поэтому негатив быстро отзовется сторицей. Счастье придет, если за столом искренне поблагодарить хозяйку за вкусную еду.

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