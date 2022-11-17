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Отравление кофеином: симптомы и первая помощь при передозировке напитком бодрости

17 ноября 2022, 17:20

Душистые зерна могут быть весьма коварны, поэтому важно знать, когда следует остановиться, и как вывести кофеин из организма.

кофе, передозировка кофеином
Передозировка кофеином - симптомы и меры предосторожности / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Кофе – ароматный напиток с ярким вкусом, который плотно вошел в повседневную рутину практически каждого человека. Его пьют, потому что он бодрит и тонизирует, однако чрезмерное употребление кофе имеет и обратную сторону медали.

Слишком много напитка не сделает вас очень быстрым или супер-бодрым, скорее приведет к отравлению, которое превратит вас в очень медленного и супер-несчастного человека. По крайней мере, на какое-то время.

Главред расскажет, как вовремя распознать передозировку кофеином, и как оказать первую помощь при первых симптомах.

Признаки отравления кофеином и первая помощь

Кофеин самостоятельно выводится через 10 часов после его попадания в организм. Но далеко не все симптомы могут позволить вам спокойно сидеть с секундомером в ожидании, пока вещество перестанет действовать.

Различают легкую и тяжелую формы отравления. При легкой форме наблюдаются тахикардия, бессонница, головная боль, тревожность, диарея и учащенное мочеиспускание. В таком случае вам следует:

  • пить много воды, чтобы поддерживать водно-щелочной баланс
  • съесть банан – он содержит большое количество калия, который благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы
  • сон или отдых в лежачем положении и в хорошо проветриваемом помещении.

Если комплекс симптомов напоминает обычное пищевое отравление, то действовать стоит соответствующе – пить жидкость с электролитами, принимать адсорбенты и отдыхать.

Тяжелая форма отравления может проявляться жаром, покраснением или посинением конечностей, нарушением когнитивных функций, судорогами, галлюцинациями. В таком случае нужно немедленно вызывать скорую помощь и ждать помощи специалистов.

кофе, передозировка кофеином
Что делать при передозировке кофеина / pixabay.com

Какой объем кофе может привести к передозировке + суточная норма кофеина

Количество кофеина, которое может привести к неприятным последствиям, весьма условно. К примеру, бытует легенда, что французский писатель Оноре де Бальзак на протяжении своей зрелой жизни ежедневно выпивал по 30 чашек день. И умер от гангрены после неудачного падения.

Другим хватает одной чашки латте, чтобы их весь день мучила тахикардия. Ученые не могут прийти к однозначному выводу, какая доза кофеина является критической. На индивидуальное восприятие возбудителя могут влиять:

  • Генетика – непереносимость кофеина может передаваться по наследство или формироваться на протяжении жизни. Тем не менее, отрицать невозможно – некоторые люди переваривают кофе легче и проще, чем другие.
  • Привычки – толерантность к кофеину гораздо выше у тех, кто пьет кофе регулярно. К примеру: если вы ежедневно выпиваете эспрессо с утра, и чашечку капучино в обед, то лишнее американо большого вреда вам не принесет.
  • Пол, рост и вес человека.

Впрочем, специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) рекомендуют не превышать суточную дозу в 400 мг кофеина – это равняется четырем чашкам эспрессо.

кофе, передозировка кофеином
Как быстро кофеин выводится из организма / pixabay.com

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