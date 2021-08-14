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Отравление грибами: в Минздраве назвали главные симптомы и рассказали, что делать

14 августа 2021, 01:37

В Украине растет около пятиста съедобных грибов. Впрочем, даже если они съедобные, неправильное приготовление и потребление также может вызвать отравление.

грибы
Врачи рассказали, что делать при отравлении грибами / УНИАН

Отравление грибами является одним из самых тяжелых среди пищевых отравлений. Большинство случаев интоксикации происходит из-за того, что определить, съедобный гриб или нет, крайне трудно. В Украине съедобных видов - до пятиста, а несъедобных и ядовитых - около двух тысяч. Порой их очень легко перепутать.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что единого правила, которое бы помогло на 100% безопасно различать съедобные грибы, нет. Надежный способ полностью обезопасить себя — полностью отказаться от употребления грибов, выращенных непромышленным способом, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кому нельзя есть дикие грибы

В Минздраве отметили, что дикие грибы нельзя употреблять маленьким детям, пожилым людям, беременным и женщинам, которые кормят грудью.

Отравление грибами – что важно знать

Неправильное приготовление и потребление съедобных грибов также может вызвать отравление, в том числе и тяжелое. В перезревших и несвежих грибах накапливаются токсины, образовавшиеся в результате разложения белков. Кроме того, съедобные грибы могут быть поражены грибами-паразитами, что повышает риск отравления.

Важно знать! Очистка или приготовление грибов не обезвреживает токсины.

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Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления могут возникать как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после употребления грибов. Это:

  • резкая боль в животе;
  • рвота;
  • диарея;
  • нарушение сознания и зрения;
  • обильное слюноотделение;
  • галлюцинации, судороги.

"Длительная токсическое действие ядовитых веществ на печень, почки и нервную систему могут привести к смерти, поэтому если вы почувствовали или заметили в близких любой из приведенных симптомов, немедленно обращайтесь к врачу. Самолечение или промедление может стоить вам жизни", - отметили в Минздраве.

Что делать в случае отравления грибами

  • Сразу звоните в "скорую" по номеру 103.
  • Попробуйте вызвать рвоту.
  • Промойте желудок теплой водой (это позволит прекратить контакт токсина, который еще не попал в кровь, с организмом).
  • Следите за водно-солевым балансом, так как диарея и рвота прежде всего опасны риском быстрого обезвоживания. Если доступа к аптечным средствам нет, постоянно пейте раствор воды, соли и сахара.
  • Примите сорбенты.
  • После появления симптомов нельзя употреблять молочные и кисломолочные продукты, алкоголь — это ускорит попадание токсинов в кровь.
  • Рекомендуется также сохранить остатки грибов или приготовленных из них блюд, чтобы ускорить лабораторную диагностику отравления и назначения лечения.

Как сообщал Главред, врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основательница Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, какие грибы есть и как правильно это делать, чтобы получить максимум пользы.

Напомним, в Черновицкой области целая семья попала в больницу из-за отравления грибами.

Пострадавшие - из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами". Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Минздрав грибы пищевое отравление
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