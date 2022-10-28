Отправиться на заслуженный отдых: как правильно уходить на пенсию / коллаж УНИАН

Как выйти на пенсию 2023 Украина

С 1 января нынешнего года в нашей стране форма ухода на пенсию по возрасту были заметно изменены ‒ в ходе реализации этапов пенсионной реформы. В ходе нее как раз и предусматривается новое повышение возраста выходу.

Тепер украинцам для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту (в 60 лет) нужно иметь страховой стаж от 29 лет и более. Но вот с 1 января будущего года такое условие будет изменено ‒ добавится плюс один год к обязательному страховому стажу.

Для того, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60+, нужно будет иметь определенный законом такой страховой стаж:

в 63 года — от 20 до 30 лет в 2023 году (в 2022 году от 19 до 29 лет);

в 65 лет — от 15 до 20 лет в 2023 году (в 2022 году от 15 до 19 лет).

Проверка страхового стажа говорят эксперт, обычно строго определяется по дате достижения человеком 60-летнего (либо старше) возраста.

Если у человека нет нужного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту после 60 и 63 лет, то ее минимальную можно получить после того, как человек достигнет 65 лет (правда, если у него при этом минимальный страховой стаж не менее 15 лет).

В случае, если человеку все же продолжит трудиться и при этом будет официально трудоустроен и получит необходимый страховой стаж, пенсия ему может быть назначена сразу после получения стажа.

Далее ‒ граждане, которые не достигли пенсионного возраста и/либо не сумели накопить нужный страховой стаж, соответственно, не имеют право выходить на пенсию по возрасту. Но имеют право получить временную денежную помощь. Она конкретно назначается органами соцзащиты населения и выплачивается лицу вплоть до достижения им возраста получения права на назначение пенсии (кроме, соответственно, строго предусмотренных законом случаев).

Сколько нужно стажа для пенсии в 2023 году Украина

Если трудового стажа не хватает для пенсии по возрасту, то его всегда можно докупить, говорят чиновника. И здесь у украинцев есть два способа, которые напрямую зависят от того, сколько у человека есть денег в наличии.

Первый – купить все и сразу. То бишь все недостающие года стажа докупаются все и сразу. И тогда они мгновенно будут учтены чиновниками Пенсионного фонда во время расчета пенсии.

Доплаты за стаж рассчитываются по формуле : Д = С*К*М.

Расшифровывается это так:

Д – доплата за недостающий стаж;

С – страховой взнос с минимальной зарплаты со ставкой ЕСВ – 22%;

К – коэфициент стоимости компенсации, который применяется при единоразовой оплате;

М – количество месяцев стажа, которых не хватает для пенсии;

Величина коэффициента "К", к слову, зависит от количества лет докупаемого стажа.

Второй – купить стаж, так сказать, отдельными платежами. Для этого нужно обратиться в налоговую службу по месту своей регистрации/жительства и заключить соответствующий договор.

Документ, однако, нельзя подписать на срок меньше года (а вот максимальный срок не ограничен) с обязательными ежемесячными платежами. И их размер которых не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос.

В этом случае применяется такая формула:

Д = С*М

Соответственно, во время оплаты в рассрочку в ней нет "коэфициента стоимости компенсации". А это, соответственно, всерьез удешевляет покупку. Однако, учитываться при расчете пенсии купленный будет только после окончания срока его полной оплаты.

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