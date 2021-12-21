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Отопительный сезон: в Минэнерго поведали, ждать ли повышения тарифов

21 декабря 2021, 19:49

Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, заявили в ведомсте.

электроэнергия_электричество_тарифы на свет
В Минэнерго не будут повышать тарифы / regnum.ru

В текущем отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения расти не будут, заявил во время сегодняшнего брифинга министр энергетики Герман Галущенко, пишет ТСН.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию", — сказал министр.

Галущенко также отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем у соседей.

"По состоянию на 21 декабря этого года цена в Украине в объединенной энергосистеме 2 тыс. 886 гривен за мегаватт-час, в Бурштынском энергоострове – 2 тыс. 152 гривни. Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница. В Польше, аналогичная базовая нагрузка, цена составляет 9 тыс. 539 гривен, в Румынии – 12 тыс. 155 гривен, в Венгрии – 12 тыс. 936 гривен, в Словакии – 12 тыс. 918 гривен", — сказал глава Минэнерго.

Субсидии на коммуналку

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналку. Она подчеркнула: если трудоспособный человек старше 18 лет не хочет искать работу, учиться или работать, то ему субсидия не будет выплачиваться.

Также в Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию. По словам Лазебной, автоматическое переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.

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