Откуда пошло вкуснейшее слово 'паляниця': Авраменко огорошил ответом

Известный учитель Украины также рассказал, как сказать на украинском языке "горбушка".

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Авраменко рассказал, откуда пошло слово "паляниця" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и лингвист Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку слову "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

"Каких только мемов не создал наш народ об этом вкусном слове. Действительно, русским трудно произнести это слово, потому что в их языке нет мягкого звука [ц']. Так же сложно им произнести слова "криниця" и "укрзалізниця", - пояснил Авраменко в эфире"Сніданку з 1+1".

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Как рассказал языковед, "паляницею" называют круглую буханку, преимущественно из пшеничной муки, с горизонтальным надрезом. Происходит оно от слова "палити". Название обусловлено тем, что при выпекании такого хлеба образуется сухая, иногда пригоревшая корочка.

"Кто же не любит "горбушку" свежей и хрустящей "паляниці"? Нет, друзья. Не "горбушка". Это россиянизм. На украинском ломть от непочатого края хлеба называют словами "окраєць" или "цілушка". Приятного аппетита вам!",- сказал Авраменко.

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Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Смотрите видео о том, как Авраменко стал самым известным языковедом страны:

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