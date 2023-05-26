Откуда пошла бранная фраза "дідька лисого": Авраменко объяснил колоритное выражение

Украинцы издавна и до сих пор применяют такое выражение, но в современности уже мало кто помнит, откуда оно пошло и что значит.

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Откуда пошла бранная фраза "дідька лисого"/ скрин

Украинцы во время высказывания полного отрицания – ни за что, никогда – время от времени употребляют бранное выражение "дідька лисого".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил, что это за фраза, каково ее значение и откуда она пошла.

История фразеологизма "дідька лисого" восходит к седой древности. "Дідьки" –это мифические существа, добрые или злые духи.

По легенде, когда-то ангелы, желавшие поравняться с Богом, были наказаны и низвергнуты с небес на землю. Те, что упали на человеческое жилье, стали домовыми. Те, что упали на воду, называются водяниками, в лес – лесовиками.

В народе их считали лысыми. По сей день сохранились изречения "лысая гора", "лысый черт" и другие.

В украинском языке много фразеологизмов со словом "дідько", и в основном они маркированы как бранные и даже пошлые: "якого дідька", "іди до дідька" и другие.

"Поэтому, когда слышите выражение "дідька лисого", знайте – то отголосок народной фантазии наших далеких предков", – отметил Авраменко.

Смотрите видео, что Александр Авраменко рассказал о том, откуда пошла бранная фраза "дідька лисого":

Раньше Авраменко рассказал, какие слова на "И" существуют в украинском языке. Издавна украинцы использовали несколько слов на эту букву, и именно эти слова вернуло в употребление новое украинское правописание.

Напомним, ранее Авраменко рассказал, как указать время без русизмов. По словам языковеда, много украинцев, отвечая на вопрос "Котра година?", используют конструкцию с предлогом "без". Например, "без двадцяти чотири". Однако так говорить неправильно.

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