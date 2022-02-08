Откажитесь или ограничьте: названы самые вредные продукты при высоком давлении

Отказ от некоторых продуктом поможет вам избежать инсульта и сердечного приступа.
Артериальная гипертония - одно из наиболее распространённых хронических заболеваний современности. Эта проблема является одним из факторов риска сердечного приступа и инсульта.
Чтобы избежать гипертонии, вы можете отказаться или ограничить употребление некоторых продуктов, пишет ТСН.
Хлебобулочные изделия
Буханка белого хлеба содержит от 100 до 200 мг соли. В шестерку продуктов, содержащих много соли, также входит пицца, поскольку сыр, томатный соус содержат большое количество соли. Чем больше начинки, тем больше соли.
Фаст-фуд
Большинство сэндвичей, гамбургеров быстрого питания и даже вегетарианских лавашей с фалафелем содержат много соли, что повышает артериальное давление. Большая ее часть в нашем рационе поступает из блюд кафе и закусочных.
Колбаса и мясные деликатесы
Они являются источниками натрия. Диетологи проанализировали содержание натрия в 124 упакованных мясных деликатесах от разных производителей и сравнили их с порциями свежего мяса аналогичного размера и обнаружили, что в мясных деликатесах содержится в 11 раз больше соли. Мясо эксперты рекомендуют готовить на гриле.
Консервированные овощи
В процессе консервации добавляется соль, чтобы избежать порчи. Перед употреблением рекомендуется смывать ее под теплой проточной водой.
Блюда быстрого приготовления
Даже приготовленный с добавлением полезных ингредиентов (морковь, свежая капуста, листья салата, фасоль) уличный фаст-фуд, содержит более 1000 мг натрия из-за сыра, соусов и хлебных изделий. Употребление продуктов, богатых калием, таких как рыба, авокадо, бананы и овощи, поможет ограничить ее негативные последствия.
Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.