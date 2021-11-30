УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах: подробности Кабмина

30 ноября 2021, 22:40

Средний срок использования одноразового сверхтонкого пакета - 20 минут, после чего он выбрасывается на свалку, где разлагается более 50 лет.

пакет, пластик
Подробности ограничения оборота пластиковых пакетов / УНИАН

В Кабмине раскрыли детали ограничения оборота пластиковых пакетов в Украине.

По словам Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца в эфире канала 1+1, вступление в силу положений закона с 10 декабря не будет означать, что пакетов не будет.

Известно, что пакеты останутся на прилавках, но больше не будут бесплатными.

"Они не исчезнут, просто теперь они не должны распространяться бесплатно. Сначала нужно установить цену, чтобы люди поняли, нужно ли им это покупать", - сказал Стрелец.

При этом он отметил, что цена тонкого пакета всегда закладывалась стоимость товара, который мы покупаем, например овощи или фрукты.

Реклама

Читайте такжеПластиковые пакеты в супермаркетах станут платными: сколько придется выложить из карманов

"В цену товара закладывалась стоимость даже не одного пакета, а значительно больше. Многие из них предложат покупателям альтернативу - эко-сумки. Согласно опыту европейских стран, с введением ограничений стоимость пакетов растет в 3-4 раза, а их использование уменьшается на 65-90%".

Стрелец сообщил, что средний срок использования одноразового сверхтонкого пакета - 20 минут, после чего он выбрасывается на свалку, где разлагается более 50 лет.

Напомним, во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" (№2501-1), которым в Украине практически полностью запрещается распространение пластиковых (полиэтиленовых) пакетов. В полном объеме закон должен заработать уже через полгода.

viber
Кабмин новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолоданииЛедяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолодании Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваБлэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеУкраинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить больше В Украине рухнули цены на газ для населенияВ Украине рухнули цены на газ для населения В Украине ужесточают карантин: с 6 декабря вступают новые запретыВ Украине ужесточают карантин: с 6 декабря вступают новые запреты
23:34

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

23:27

Комаровский рассказал, почему очень опасно полоскать горло при ангинеВидео

22:59

Александр Градский за месяц до смерти тайно женился на украинке

22:57

Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеВидео

22:40

Отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах: подробности КабминаВидео

Реклама
22:24

Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреВидео

22:19

Как устранить ошибки при генерировании COVID-сертификата: советы Минздрава

21:53

Украину завалит снегом в декабре: названы датыВидео

21:38

Во Львове преступники ограбили и подожгли салон красоты с посетителямиВидео

21:30

Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

21:13

Вдвое больше головы: в Украине младенцу удалили огромную опухольВидео

20:45

Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады

20:33

В МИД Румынии встревожены из-за ситуации в Черном море

20:30

Владельцев земельных паев заставят платить налог: за каждый гектар по 1500 грнВидео

20:25

В Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал срокиВидео

20:15

Галкин и Пугачева шикарно украсили свой замок к Новому годуВидео

20:01

Киев утонет в пробках: где и когда перекроют улицы, и с чем это связано

19:38

Участник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицейВидео

19:36

В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парняВидео

19:35

Штамм Омикрон обнаружили уже в 11 странах Европы: когда он может попасть в Украину

Реклама
19:33

В Минздраве назвали сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

19:18

В Запорожье на людей рухнул балкон, есть погибшийФото

19:10

У Кивы отобрали научную степень кандидата наукВидео

18:52

Блогеры в Запорожье пытались похитить 12-летнего мальчика ради эксперимента

18:46

Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Радумнение

18:38

Подготовку госпереворота в Украине готовила Россия - ШмыгальВидео

18:37

Киевстар повышает цены и меняет тарифы: сколько придется платить абонентам

18:30

Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи

18:21

Киев накроет лютая непогода: коммунальщики уже на "низком старте"

18:17

Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюрыВидео

18:05

Россия зарубит транзит газа через Украину: в Кремле назвали условие Путина и ждут решения ГазпромаВидео

17:54

Переболеет большинство: врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в УкраинеВидео

17:47

Надя Дорофеева показала бесконечно длинные ножки в соблазнительном платье с открытым верхом

17:40

Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021Видео

17:36

Путин не признает независимость Украины, а Россия - опасная угроза - глава MI6Видео

17:28

В EMA сказали, когда могут появиться вакцины от ОмикронаВидео

17:19

Во Львове патрульные развлекали замкнутого в машине матери ребенка мультикамиВидео

17:17

Автомойщик угнал Tesla и устроил ДТП: ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества

16:53

Лукашенко признал Крым российским и анонсировал поездку на полуостровВидео

16:50

"Оля, ваш муж вампир?": Полякова впервые за долгое время показала своего супруга

Реклама
16:40

Украина не сдается в борьбе с Северным потоком-2: у Путина заявили об "угрозе" Киева трубе ГазпромаВидео

16:34

Партия Зеленского уступила лидерство: за кого украинцы проголосуют на выборах в РадуВидео

16:33

Удача в делах и необычайное везение: топ-3 знака-счастливчика декабря

16:32

В СБУ назначен новый начальник Департамента контрразведки вместо уволенного накануне РуснакаВидео

16:30

Apple поможет с переписью населения в Украине: Зеленский раскрыл деталиВидео

16:24

Путин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударомВидео

16:17

С 1 декабря взлетят зарплаты украинских учителей: прибавка существеннаяВидео

16:12

Штамм коронавируса Омикрон: в Минздраве перечислиили первые симптомы и рассказали, как уберечься

16:02

Сало в Украине стало деликатесом: почему цены побили исторический рекорд и что будет дальшеВидео

15:57

Впервые в истории из-за глобального потепления переселяется целая страна: подробности

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять