Отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах: подробности Кабмина

Подробности ограничения оборота пластиковых пакетов / УНИАН

В Кабмине раскрыли детали ограничения оборота пластиковых пакетов в Украине.

По словам Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца в эфире канала 1+1, вступление в силу положений закона с 10 декабря не будет означать, что пакетов не будет.

Известно, что пакеты останутся на прилавках, но больше не будут бесплатными.

"Они не исчезнут, просто теперь они не должны распространяться бесплатно. Сначала нужно установить цену, чтобы люди поняли, нужно ли им это покупать", - сказал Стрелец.

При этом он отметил, что цена тонкого пакета всегда закладывалась стоимость товара, который мы покупаем, например овощи или фрукты.

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"В цену товара закладывалась стоимость даже не одного пакета, а значительно больше. Многие из них предложат покупателям альтернативу - эко-сумки. Согласно опыту европейских стран, с введением ограничений стоимость пакетов растет в 3-4 раза, а их использование уменьшается на 65-90%".

Стрелец сообщил, что средний срок использования одноразового сверхтонкого пакета - 20 минут, после чего он выбрасывается на свалку, где разлагается более 50 лет.

Напомним, во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" (№2501-1), которым в Украине практически полностью запрещается распространение пластиковых (полиэтиленовых) пакетов. В полном объеме закон должен заработать уже через полгода.