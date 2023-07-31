Отдых пойдет насмарку: в чем нельзя мариновать шашлык

Запомните эти простые правила, и ваш шашлык всегда будет ароматным, сочным и безопасным для здоровья.

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В чем нельзя мариновать шашлык / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Приготовление шашлыка - настоящее искусство, но некоторые ингредиенты могут испортить не только вкус, но и безопасность вашего блюда. Мы расскажем, что нельзя добавлять в шашлык, чтобы его не испортить.

В чем нельзя мариновать шашлык?

Хотя майонез может придать мясу нежность, его использование в маринаде для шашлыка не рекомендуется. Дело в том, что он содержит много масла и яиц, которые могут стать источником бактерий, особенно при длительном выдерживании мяса в маринаде.

Перебор с сахаром в маринаде приведет к образованию смолы и гари, что может испортить вкус шашлыка и повредить гриль или уголь.

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Использование алкоголя в маринаде может вызвать возгорание при гриллировании, так как спирт легко воспламеняется.

Что нельзя добавлять в шашлык?

Старые пряности: Просроченные или утерявшие свои ароматические качества пряности могут испортить вкус шашлыка и привести к неприятным последствиям для здоровья.

Синтетические добавки: Избегайте использования пищевых добавок, которые содержат искусственные красители, ароматизаторы или усилители вкуса. Они могут повлиять на качество блюда и вызвать негативную реакцию у некоторых людей.

В чем нельзя мариновать свинину?

Кислые фрукты: Свинина не рекомендуется мариновать в кислых фруктах, таких как лимон или апельсин. Кислота может размягчить волокна мяса до такой степени, что оно станет слишком нежным и даже развалится на грилле.

Ананас: В свою очередь, маринад на основе ананаса содержит фермент бромелайн, который может переварить белки в мясе, сделав его несъедобным.

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