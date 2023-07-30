Отдых на природе был раем: почему в СССР не было клещей

Количество клещей в лесах значительно растет, но так было не всегда.

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Почему в СССР не было клещей / Фото: скриншот YouTube

Страны бывшего Советского Союза славились своими живописными лесами, просторными полями и зелеными просторами, однако в СССР практически не было такой назойливой проблемы, как клещи.

Чем обрабатывали в СССР от клещей?

В Советском Союзе государство активно заботилось о защите своих граждан от клещей и передаваемых ими заболеваний, таких как клещевой энцефалит и лихорадка Лайма. Специалисты сосредотачивались на профилактике и уничтожении клещей на их личинках и иксодах. Одним из ключевых методов были систематические обработки территорий инсектицидами и применение активных веществ, которые убивали вредоносных клещей на ранних стадиях развития.

По мере развития медицины и научных исследований, в СССР также проводились кампании по пропаганде знаний о защите от клещей. Население получало рекомендации о правилах поведения в природе, а также о необходимости использования специальных средств от насекомых, чтобы предотвратить укусы.

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Почему сейчас стало много клещей?

С течением времени и изменением климатических условий, наша экосистема подверглась серьезным изменениям. Глобальное потепление, сокращение лесных массивов и увеличение числа грызунов — это лишь некоторые из факторов, способствующих росту численности клещей. Такие изменения создают благоприятные условия для размножения и распространения этих кровососущих насекомых.

Более того, современный образ жизни, когда люди чаще проводят время на природе, увеличивает риск попадания под укусы клещей. Некоторые регионы мира столкнулись с сокращением использования инсектицидов из-за экологических и здравоохранительных соображений, что может также способствовать росту численности клещей.

Где не бывает клещей?

Хотя клещи могут встречаться почти повсеместно, некоторые местности все же считаются менее подверженными наличию этих паразитов. Горные районы и пустыни, например, обладают менее благоприятными условиями для жизни клещей, что делает их появление там менее вероятным.

Однако стоит помнить, что не существует места, абсолютно защищенного от клещей, и риск укусов всегда существует, особенно в периоды активности клещей весной и летом.

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