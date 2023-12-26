Отчего скисает молоко: о неожиданном ответе догадываются лишь единицы

Почему быстро скисает молоко в холодильнике - неожиданный ответ удивит многих.

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Как сделать так, чтобы молоко не скисло/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Couleur, УНИАН

Коровье молоко издавна известно, как питательная жидкость, которое входит в состав многих продуктов, используемых человеком. Молоко является ценным пищевым продуктом, содержащий более 100 питательных веществ.

В частности, в молоке содержатся белки, жир, молочный сахар, минеральные вещества, фосфолипиды, органические кислоты, витамины, ферменты. При этом у многих возникает вопрос о том, как сохранить молоко свежим как можно дольше.

Отчего скисает молоко

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы знать простой ответ – молоко может прокиснуть из-за активизации в нем деятельность отдельных бактерий. Это в свою очередь может привести к тому, что молочнокислые бактерии могут после брожения образовать молочную кислоту. Это и приводит к тому, что молоко скисает, а некоторые бактерии способны генерировать ферменты, разрушающие белки и жиры.

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Почему свежее молоко быстро скисает

Кулинары знают, что для того, чтобы не допустить быстрого скисания молока, необходимо, не допустить, чтобы молочнокислые бактерии оказались в температурной среде в 30-40 градусов. Иначе это может привести к тому, что они начнут перерабатывать лактозу и выделять кислоту. Это в свою очередь приводит нарастанию кислотности молока, что приводит к постепенному свертыванию белка. Все это может закончится тем, что при подходящей температуре молоко полностью через 1-2 дня скисает.

Почему быстро скисает молоко в холодильнике

Однако не всегда молоко скисает в теплых комнатных условиях. Нередко хозяйки жалуются на прокисание продукта даже в холодильнике. Этому может способствовать то, что молочнокислые бактерии нередко попадают в молочную тару прямо из воздуха. Несмотря на то, что в холодных условиях скисание молока идет медленнее, кислые бактерии полезны для желудка и благотворно влияют на человеческий организм при употреблении.

Что сделать чтобы молоко не скисло

Издавна известны сразу несколько лайфхаков, которые помогают молоку оставаться пригодным для употребления.

Добавление небольшого количества соли в емкость с молоком поможет дольше сохранить его свежим (при этом добавлять соль требуется сразу, при открытии емкости с молоком, ведь если добавить потом – трюк не сработает);

Также поможет дольше сохранить молоко свежим добавление в него листьев хрена (нужно положить не более пары листиков, что поможет надолго сохранить продукт свежим).

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