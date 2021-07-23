Отбеливающие полоски для зубов: как они работают и какие есть риски

Люди наносят отбеливающие полоски прямо на зубы. / Стоматология

Отбеливающие полоски - популярное стоматологическое средство, которое помогает удалять пятна с зубов и отбеливать их. Хотя они не так эффективны, как лечение в кабинете стоматолога, они могут быть более простой и дешевой альтернативой.

Тем не менее, люди должны следить за составом полосок и аккуратно их наносить, пишет Medical News Today.

Зубы могут быть важной частью надежного источника самооценки человека. С возрастом зубы неизбежно начинают желтеть, но люди могут использовать различные методы, чтобы замедлить этот процесс. Среди этих методов - отбеливающие полоски, которые люди могут приобрести без рецепта (OTC) и использовать для удаления пятен и отбеливания зубов.

Люди наносят отбеливающие полоски прямо на зубы. Хотя полоски содержат химические вещества, такие как перекись карбамида или перекись водорода, Американская стоматологическая ассоциация (ADA) заявляет, что они безопасны и эффективны, если на них есть знак соответствия ADA. Однако люди могут испытывать побочные эффекты при использовании любых отбеливающих средств.

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В этой статье мы рассмотрим, работают ли отбеливающие полоски, на что обращать внимание при их покупке, как ими пользоваться, каковы их плюсы и минусы и как избежать окрашивания зубов.

Согласно ADA, продукты для отбеливания зубов, в том числе полоски, могут помочь эффективно удалить как внутренние, так и внешние пятна с зубов. Однако они не действуют на искусственные зубы. В обзоре 2020 года также говорится, что полоски для отбеливания зубов являются эффективным безрецептурным средством, которое обычно работает лучше, чем другие безрецептурные отбеливающие средства, такие как отбеливающая зубная паста.

Однако важно отметить, что домашние отбеливающие полоски содержат более низкие концентрации отбеливающих ингредиентов, чем продукты, поставляемые стоматологами. Люди с сильно окрашенными зубами или с высокими ожиданиями могут не получить желаемых результатов при использовании отбеливающих полосок, отпускаемых без рецепта.

Кроме того, эффективность полосок может зависеть от силы химических веществ и от того, как долго люди держат их на зубах. Однако данные свидетельствуют о том, что использование продуктов для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода, может поставить под угрозу здоровье зубов. Поэтому рекомендуется обсудить использование этих продуктов со стоматологом.

Что искать

При покупке отбеливающих полосок люди могут принять во внимание следующее:

Ингредиенты: нужно выбирать продукты, которые содержат проверенные эффективные ингредиенты, включая карбамид и перекись водорода.

Одобрение стоматолога: рекомендуется искать продукты, одобренные стоматологическими организациями, например, имеющими знак одобрения ADA.

Отзывы покупателей: люди также могут проверять онлайн-обзоры, чтобы узнать, что другие говорят о продукте. Сравнение фотографий до и после может дать точное представление о том, чего ожидать от отбеливающей полоски определенной марки. Кроме того, человек может попросить своего стоматолога дать конкретный совет.

Как пользоваться

Перед использованием отбеливающих полосок люди должны внимательно прочитать всю информацию на упаковке продукта и инструкции.

Однако человек обычно прикладывает полоски прямо к зубам. Производители могут рекомендовать избегать чистки зубов незадолго до нанесения полосок. Затем человек оставит полоски на зубах на рекомендованный период времени. Эта продолжительность может варьироваться в зависимости от продукта, но обычно полоски оставляют включенными примерно на 30 минут.

Производители также могут порекомендовать идеальную частоту использования отбеливающих полосок. Стандартная рекомендация - наносить отбеливающие полоски два раза в день в течение 2 недель.

Однако эти инструкции могут отличаться в зависимости от продукта. Поэтому человек должен следовать инструкциям на упаковке и никогда не носить полоски дольше, чем предлагает производитель.

Плюсы и минусы

Плюсы использования отбеливающих полосок могут включать:

эффективное отбеливание

простота использования

нет необходимости посещать стоматолога

доступность

Хотя использование отбеливающих полосок имеет свои преимущества, есть и недостатки. К ним относятся:

Полоски могут вызывать побочные эффекты, например повышенную чувствительность зубов и раздражение десен. Однако вероятность возникновения чувствительности при домашнем отбеливании ниже, чем при процедурах в офисе.

Поскольку для достижения эффекта в отбеливающих полосках используются отбеливающие вещества, чрезмерное использование этих продуктов может повредить зубы.

Некоторые люди могут не получить желаемых результатов с помощью отбеливающих полосок в домашних условиях, что может не иметь серьезных последствий. Человеку, возможно, придется провести несколько сеансов, чтобы получить заметные результаты.

Удерживать полоски на месте может быть сложно, поэтому использовать их будет неудобно.

Сеансы отбеливания могут длиться примерно 30 минут, поэтому их использование требует времени и терпения.

Люди с большей вероятностью столкнутся с побочными эффектами, если они не будут следовать инструкциям производителя для продукта. Если у человека заболевание десен или другое стоматологическое заболевание, ему следует проконсультироваться со стоматологом, прежде чем пробовать отбеливающие полоски, отпускаемые без рецепта.