От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рук

Каждая часть нашего тела может скрывать те или иные черты характера. Зная об этом, можно научиться "читать" людей.

Как по форме среднего пальца узнать характер человека / фото ua.depositphotos.com

Ни для кого не секрет, что все люди имеют разный характер и разную внешность. Казалось бы, что это совсем разные вещи, которые не имеют ничего общего. Однако черты лица, мимика, особенности тела и даже жесты могут указать на то, каким на самом деле является человек.

Оказывается, что рассказать о характере может даже форма пальцев. Именно средний палец может указать на слабые и сильные стороны человека.

Рассмотрите внимательно свой средний палец и выберите ту форму, которая, по вашему мнению, больше всего подходит для вас. После этого вы можете прочитать в материале, что она значит.

Как по форме среднего пальца узнать характер человека / Pinterest

Прямая форма

Если ваш средний палец имеет прямую форму, то это может указать на то, что вы довольно скрытный человек. Вы обожаете фразу: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах". Именно поэтому вы не будете рассказывать всем подряд о своих мечтах, желаниях и планах, а молча будете достигать желаемого.

Вы не будете открывать свою душу первому встречному и можете довериться лишь самым близким людям. Вы честный, добрый и невероятно простой человек с отличным чувством юмора. У вас довольно мало друзей, потому что вы не гонитесь за количеством, для вас важно качество. Ради близких людей вы готовы даже пожертвовать собой и своими интересами.

"Острая" угловатая форма

Люди с таким пальцем становятся самыми лучшими друзьями и партнерами в отношениях. Вы невероятно верный и преданный человек, если это касается вашего любимого человека, родных или лучших друзей. Если вы действительно любите человека, то будете делать все, чтобы этот огонь становился лишь сильнее. Вы будете растворяться в человеке.

К тому же вы трудоголик, который просто не сможет уснуть, если будет понимать, что остались какие-то нерешенные вопросы или недоделанная работа. У вас развиты творческие способности и вам очень легко находить общий язык даже с незнакомцами. Вы открыты для нового, но всегда ставите на первое место любовь и семью.

"Шишковатая" форма

Вас легко сбить с толку, если застать врасплох. Однако это состояние держится минимальное время, потом вы берете себя в руки и легко решаете проблемы. Вы прирожденный дипломат, которому с легкостью удается решить любые споры. Вы уважаете мнение других и никогда не переходите границы дозволенного. Намеренно вы никогда не обидите собеседника.

Однако есть нюанс, который мешает вам достигать высот. Вы тот человек, который боится рисковать и браться за сложные задачи. Вас окутывает страх только из-за того, что вы не знаете чего от этого ожидать. Вам нужно научиться помнить, что вы все сможете преодолеть, главное поверить в свои силы и сделать первый шаг.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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