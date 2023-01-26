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От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рук

26 января 2023, 23:13
Каждая часть нашего тела может скрывать те или иные черты характера. Зная об этом, можно научиться "читать" людей.
руки
Как по форме среднего пальца узнать характер человека / фото ua.depositphotos.com

Ни для кого не секрет, что все люди имеют разный характер и разную внешность. Казалось бы, что это совсем разные вещи, которые не имеют ничего общего. Однако черты лица, мимика, особенности тела и даже жесты могут указать на то, каким на самом деле является человек.

Оказывается, что рассказать о характере может даже форма пальцев. Именно средний палец может указать на слабые и сильные стороны человека.

Рассмотрите внимательно свой средний палец и выберите ту форму, которая, по вашему мнению, больше всего подходит для вас. После этого вы можете прочитать в материале, что она значит.

форма среднего пальца
Как по форме среднего пальца узнать характер человека / Pinterest

Прямая форма

Если ваш средний палец имеет прямую форму, то это может указать на то, что вы довольно скрытный человек. Вы обожаете фразу: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах". Именно поэтому вы не будете рассказывать всем подряд о своих мечтах, желаниях и планах, а молча будете достигать желаемого.

Вы не будете открывать свою душу первому встречному и можете довериться лишь самым близким людям. Вы честный, добрый и невероятно простой человек с отличным чувством юмора. У вас довольно мало друзей, потому что вы не гонитесь за количеством, для вас важно качество. Ради близких людей вы готовы даже пожертвовать собой и своими интересами.

"Острая" угловатая форма

Люди с таким пальцем становятся самыми лучшими друзьями и партнерами в отношениях. Вы невероятно верный и преданный человек, если это касается вашего любимого человека, родных или лучших друзей. Если вы действительно любите человека, то будете делать все, чтобы этот огонь становился лишь сильнее. Вы будете растворяться в человеке.

К тому же вы трудоголик, который просто не сможет уснуть, если будет понимать, что остались какие-то нерешенные вопросы или недоделанная работа. У вас развиты творческие способности и вам очень легко находить общий язык даже с незнакомцами. Вы открыты для нового, но всегда ставите на первое место любовь и семью.

"Шишковатая" форма

Вас легко сбить с толку, если застать врасплох. Однако это состояние держится минимальное время, потом вы берете себя в руки и легко решаете проблемы. Вы прирожденный дипломат, которому с легкостью удается решить любые споры. Вы уважаете мнение других и никогда не переходите границы дозволенного. Намеренно вы никогда не обидите собеседника.

Однако есть нюанс, который мешает вам достигать высот. Вы тот человек, который боится рисковать и браться за сложные задачи. Вас окутывает страх только из-за того, что вы не знаете чего от этого ожидать. Вам нужно научиться помнить, что вы все сможете преодолеть, главное поверить в свои силы и сделать первый шаг.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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