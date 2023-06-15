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От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

Алёна Воронина
15 июня 2023, 14:13 обновлено 15 июня, 14:13
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Почистить диван с тканевой обивкой – дело нелегкое. Но если воспользоваться несколькими ценными советами, ваша мебель будет как новая.
Диван, чистит диван
Как почистить диван с тканевой обивкой/ ua.depositphotos.com

Кто-то из друзей ненароком разлил кофе, ребенок опрокинул мисочку с едой, а собака оставила следы от грязных лап – и ваш диван уже похож скорее на "музей пятен", чем на предмет мебели. Знакома такая ситуация? Время от времени любая мебель с тканевой обивкой нуждается в тщательной очистке. Даже если на материале не видно пятен, на нем всё равно собирается разная пыль и грязь. Поэтому каждой хозяйке и хозяину нелишним будет знать, как почистить диван из ткани в домашних условиях от грязи и запаха.

В поисках того, чем почистить диван в домашних условиях, не обязательно сразу бежать в магазин за дорогими средствами. Почему бы сперва не опробовать эффективные народные способы? В большинстве случаев приготовленные собственноручно средства из того, что точно есть дома, справляются с пятнами и различными загрязнениями не хуже, чем магазинные.

Прежде, чем приступать к чистке дивана, стоит собрать с него пыль с помощью пылесоса. Если этого не сделать, то во время чистки вы лишь еще больше разнесете грязь по материалу, которым обит диван.

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Еще одно важное правило: любые средства нужно сперва пробовать на небольшом незаметном участке, чтобы проверить, как это повлияет на материал.

Для чистки обивки из прочной ткани стоит использовать щетку, в то же время для менее плотных материалов лучше взять губку или тканевую тряпку.

Теперь давайте разберемся, с помощью каких подручных средств можно эффективно отчистить диван.

1. Мыльная вода

Нужно натереть кусок хозяйственного мыла. Стружку растворить в теплой воде. Достаточно будет взять 2-3 столовые ложки стружки на 1 л воды, и этим раствором почистить ткань.

Лучше наносить этот раствор хлопковой салфеткой. При этом важно следить, чтобы не нанести на диван очень много влаги и чтобы она не проникла внутрь. Вам нужно увлажнить только ткань сверху.

2. Средство для мытья посуды

Такое средство прекрасно подходит для устранения жирных и не только пятен. Нужно взять 3 чайные ложки этого средства, растворить в 1 л воды, хорошо перемешать и почистить диван этим раствором.

3. Выбивание

Тканевую обивку дивана можно не только почистить, но и выбить. Для этого нужно взять большой кусок хлопчатобумажной ткани, намочить ее, разложить по дивану и выбить его. Когда на ткани будет скапливаться пыль и грязь, нужно будет прополаскивать ее в чистой воде, затем стелить снова и продолжать выбивать. Когда завершите этот процесс, нужно дать дивану хорошо просохнуть.

4. Перекись водорода и средство для мытья посуды

Таким способом хорошо очищать светлые диваны. Нужно накрапать 15-18 капель перекиси в 1 л теплой воды, добавить 1 столовую ложку геля для мытья посуды или жидкого мыла и хорошо перемешать.

Удобнее всего будет наносить это средство на диван с помощью пульверизатора. Нужно хорошо опрыскать поверхность раствором, оставить для отмокания, а затем смыть чистой водой.

5. Лимонный сок

В половине литра воды нужно развести 120 мл сока лимона, залить раствор в пульверизатор, обработать загрязненные участки, а затем протереть поверхность дивана влажной губкой. Чтобы образовалась пена, в такой раствор также можно добавить жидкое мыло.

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