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От поездок в лифте до прыжка с парашютом: как преодолеть страх высоты

10 февраля 2022, 05:55

Акрофобия может стать серьезной проблемой, если не обращать на нее внимание. Однако побороть страх высоты возможно, если приложить к этому усилия.

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Как преодолеть страх высоты/ Скрин из видео

Страх высоты может быть оправданным, если вы находитесь в опасном месте – организм инстинктивно чувствует, что ему что-то угрожает, и сигнализирует вам об этом.

Но у людей, которые страдают акрофобией – именно так называется страх высоты – может начаться паника, даже если они ступили несколько шагов вверх по лестнице или стоят на подоконнике, вешая шторы. Поэтому этот страх может стать изнурительным и заставить человека во многом себя ограничивать.

Если вы хотите преодолеть страх высоты, вот несколько приемов, которые помогут вам в этом.

1. Постепенно "закаляйте" себя своим страхом

Встретьтесь лицом к лицу со своим страхом. Нет, никто вам не говорит сразу бежать прыгать с парашютом или кататься на американских горках. В борьбе с этой проблемой важно "дозировать нагрузку" и начинать с маленьких "порций". Старайтесь постепенно приучать себя не бояться простых вещей, которые вам кажутся пугающими из-за страха высоты. А для большего спокойствия вашей души – пусть рядом будет человек, которому вы доверяете. Со временем вы почувствуете, как чувствительность к ситуациям, которые провоцировали ваш страх, снижается.

2. Осознайте безопасность ситуации

В случае акрофобии у человека страх часто нерационален и возникает в ситуациях, когда на самом деле нет никакой опасности. Например, вам нужно подняться на верхний этаж защищенного здания. Внутренне вы осознаете, что там безопасно. Однако как только страх высоты заполоняет ваш разум, все логические аргументы исчезают, как по волшебству.

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Старайтесь воспринимать каждую такую ситуацию более осознанно. Остановитесь на минуту и мысленно или вслух обоснуйте для себя, почему это место является безопасным, наведите логические аргументы. Такой рациональный подход к ситуации поможет вам успокоиться, не поддаваться эмоциям и избежать паники.

3. Подготовьтесь к встрече с "врагом"

Когда вы пытаетесь побороть страх высоты, важно быть готовыми к каждой сложной для вас ситуации. Представьте заранее, что вы будете чувствовать в этой ситуации, и подумайте, как сможете успокоить и взять себя в руки – какие слова скажете себе, какие аргументы сможете применить.

Такое упражнение особенно полезно, если вы четко знаете, к какой именно ситуации готовиться. Например, вы запланировали пойти с друзьями покататься на колесе обозрения. Если вы будете воспринимать такое приключение с холодным умом и морально подготовитесь к тому, что вас ожидает, в момент "Х" вы не запаникуете.

4. Практикуйте приемы релаксации

Учащенное сердцебиение, короткие вдохи и выдохи, чрезмерное потоотделение – это все общие симптомы, которые вызывает страх высоты. И как только человек испытывает какой-то из этих симптомов, его паника лишь усиливается.

Техники релаксации могут помочь минимизировать эти симптомы и взять их под контроль. Одной из самых простых техник, которую достаточно легко применить в любой ситуации и в любом месте, являются дыхательные упражнения. Вот несколько из них:

  • Глубоко вдохнуть, задержать дыхание, медленно считая до четырех, и затем медленно выдохнуть. Упражнение повторять около минуты, сосредоточив всё свое внимание именно на дыхании.
  • Вдыхайте воздух носом, отсчитывая 3 секунды, задержите дыхание на 7 секунд, затем выдыхайте через рот в течение 8 секунд. Во время дыхания старайтесь задействовать не только грудь, но и живот.

Также полезно сосредоточить свое внимание на чем-то другом, отвлекая себя от неприятных ощущений, которые вызывает страх высоты.

5. Не подгоняйте себя

Страх высоты не может исчезнуть мгновенно, это длительный процесс работы над собой. Поэтому не требуйте и не ожидайте от себя, что уже завтра или через неделю вы побежите заниматься скалолазанием или прыгать с парашютом.

Однако путь к цели состоит именно из маленьких шагов. Сделав усилие над собой и взглянув страху в глаза, вы уже скоро начнете замечать изменения в себе. И ваши усилия помогут побороть страх высоты навсегда.

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