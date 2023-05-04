От пледов до декора: как с пользой использовать старые ненужные футболки

Мы разобрались, какие интересные вещи можно сделать из старых футболок, и каким образом их можно использовать.

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Как использовать старые футболки / скриншот YouTube

Старые футболки не стоит спешить выбрасывать в мусорку, ведь они могут стать отличным материалом для различных проектов по ремонту и декорированию дома, модной одежды и аксессуаров.

Создание футболочной куклы

Старые футболки могут стать отличным материалом для создания забавных игрушек в виде кукол. Все, что нужно сделать, это нарезать футболку на кусочки разных форм и размеров, и использовать их для сборки куклы.

Самодельные коврики и покрывала

Старые футболки можно использовать для создания оригинальных ковриков и покрывал. Для этого нужно нарезать футболки на полоски и скручивать их в толстые веревки. Затем, веревки можно переплетать друг с другом, создавая уникальный дизайн коврика или покрывала.

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Подушки и пледы

Старые футболки могут стать отличным материалом для создания оригинальных подушек и пледов. Для этого нужно нарезать футболки на кусочки и сшить их вместе, чтобы получился цельный кусок ткани. Затем, можно использовать этот кусок для создания креативной подушки или пледа.

Новая жизнь для старой одежды

Старые футболки можно использовать для создания новой одежды. Например, из старых футболок можно сделать болеро, топы, платья или юбки. Для этого нужно нарезать футболки на нужные куски и сшить их в соответствии с выбранным шаблоном.

Декоративные аксессуары

Старые футболки могут стать отличным материалом для создания декоративных аксессуаров, таких как сумки, браслеты, колье и т.д. Для этого нужно нарезать футболки на кусочки и использовать их для создания уникального дизайна аксессуаров.

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