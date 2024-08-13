От ненависти к любви: Харчишин ответил на слухи о романе с Соколовой

В последнее время ходят слухи о вероятном романе Валерия Харчишина и журналистки Янины Соколовой. Лидер "Другої Ріки" отреагировал на предположения поклонников.

https://news.glavred.info/ot-nenavisti-k-lyubvi-harchishin-otvetil-na-sluhi-o-romane-s-sokolovoy-10588139.html Ссылка скопирована

Валерий Харчишин прокомментировал роман с Яниной Соколовой / коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Интригу поклонников подогревает тот факт, что Валерий Харчишин и Янина Соколова развелись со своими партнерами в 2022 году. Певец в выпуске "Тур звездами" на Люкс ФМ решил поделиться деталями личной жизни.

Лидер группы "Друга Рика" в течение 13 лет был женат на избраннице Юлии. Среди причин разрыва пары Валерий Харчишин назвал отсутствие веры в любовь на расстоянии и споры в браке на фоне критических ситуаций. Однако впоследствии рассказал, что в его жизнь пришла любовь. Такие признания еще больше спровоцировали интерес аудитории к личной жизни певца.

видео дня

Кто такой Валерий Харчишин? Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерий Владимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

Янина Соколова, в свою очередь, рассталась с украинским банкиром Владимиром Литвином и сообщила, что ее сердце свободно к новому роману.

Кто такая Янина Соколова? Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Стыдно!". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.

Впоследствии Валерий Харчишин решил взять ситуацию в свои руки и высказался относительно романа с журналисткой.

Прямого ответа, находится ли он в отношениях с Соколовой, лидер группы "Друга Ріка" не дал. Однако намекнул фанатам искать разгадку в творчестве. Он отметил, что в его песнях можно найти ответы на любые вопросы, которые интересуют пользователей.

"Моей личной жизни в сети столько, что мне бы хотелось, чтобы было больше творчества и песен, тем более, что мои песни настолько откровенные, что берешь любой текст и все понимаешь", - сказал Валерий.

А вот Янина Соколова, рассказывая о первом впечатлении от Харчишина, призналась, что тот очень ей не понравился.

"Я страшно его недолюбливала, он меня бесил. Ведь в свое время делала первое свое интервью на телевидении в Киеве, я тогда вела "Завтрак с 1+1". Харчишин стал дебютным гостем моей звездной рубрики.

Мы встретились на Подоле, он вел себя очень вызывающе, плохо отвечал на вопросы. Сидит человек, который тупит, а ты же хочешь сделать максимально интересное интервью, но получаешь ответы "да", "нет", "не знаю". Я была очень разъяренной: "Ах ты, жук. Наглая рок-звезда... Я же твою музыку слушала, убирая с пылесосом, а ты вот так..." - поделилась воспоминаниями Янина.

Валерий Харчишин - последние новости

Напомним, недавно лидер группы Друга ріка свалился со сцены на зрителей. Судя по всему, певец не получил серьезных травм и повреждений - вставал он с широкой улыбкой на лице.

Кроме этого, Харчишин рассказал о тяжелой болезни ребенка. К сожалению, его 16-летний сын Евгений страдает редким недугом.

Также в "ЖВЛ Представляет" артист откровенно рассказал о сыне-военном и потере дома.

Вас могут заинтересовать следующие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред