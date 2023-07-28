От напитка не сможете оторваться: сколько нужно сахара на 1 литр компота

Количество сахара зависит от того, какие ягоды и фрукты вы используете. Мы подобрали рецепт вишневого компота на зиму.

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Сколько добавить сахара на 3 литра компота / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Компот - напиток, который точно найдется у каждой бабушки. Без него не обходится не один год в семье, где занимаются консервацией. Иногда хочется лично сварить компот и выпить этот остывший вкуснейший напиток. Однако есть вопрос, сколько нужно сахара на 1 литр воды для компота.

Конечно, если человек варит компоты постоянно, то он уже может "на глаз" понять, сколько бросать сахара. Однако если в этом деле появляется новичок, то для него важны даже мельчайшие подробности.

Итак, давайте разберемся, сколько нужно сахара на 1 литр компота.

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В среднем на 1 литр компота добавляют 4 столовые ложки сахара - 80 г. Это касается того случая, если речь идет об обычной варке компота. Но если вы хотите залить ягоды сиропом, то на 1 литр понадобится 200-300 г сахара.

Сколько нужно сахара на 2 литра компота? Ответ простой. Вам понадобится не меньше 150 г сахара. Если фрукты или ягоды кислые, то сахара можно взять больше. Если вы хотите сварить компот в сочетании вишни и клубники, то на 2 л воды стоит взять 100-120 г сахара.

Сколько нужно сахара на 3 литра компота из вишни? На 3 л воды вам понадобится 12 ст. ложек сахара или 240 г (стакан). Если вы хотите использовать вишню кислых сортов, то в банку можно добавить 2-3 стакана сахара. В дальнейшем напиток можно будет развести водой, если вам покажется, что он слишком сладкий.

Вишневый компот на зиму пошаговый рецепт

Если вы хотите приготовить компот из вишни на зиму, то для начала ягоды нужно хорошенько обмыть, очистить их от листьев и убрать все испорченные ягоды. После этого вишни стоит оставить в холодной воде на 1 час.

Воду нужно слить, а вишни поместить в банки. Чтобы компот был насыщенный и вкусный, банку необходимо заполнять ягодами на 1/3. После этого засыпаем сахар. На каждую трехлитровую банку минимум 1 стакан сахара.

Параллельно нужно поставить воду на плиту и довести до кипения. По второй кастрюле нужно простерилизовать крышки. Когда вода закипела, вишни нужно залить кипятком.

После этого каждую банку необходимо накрыть простерилизованными крышка и законсервировать компот с помощью закаточного ключа. Компот в банке стоит аккуратно взболтать, чтобы весь сахар растворился. Банка переворачивается крышкой вниз и укутывается одеялом.

После полного остывания компот можно пить.

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