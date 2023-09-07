От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

Оказалось, что теперь собирать данные про пользователя могут не только компьютеры и телефоны.

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Домашние гаджет уличили в шпионаже / ua.depositphotos.com

Выяснилось, что повседневные устройства, такие как умные колонки, камеры дверных звонков, телевизоры и даже стиральные машины, шпионят за семьями.

По информации The Daily Mail, исследования показывают, что стандартные бытовые удобства собирают и передают личную информацию крупным технологическим компаниям, таким как Google, а также Amazon, Facebook и TikTok.

Считается, что фирмы и их деловые партнеры используют эту информацию, чтобы таргетировать людей с помощью рекламы на смартфонах и других устройствах.

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Между тем, издание сообщает, что компании, похоже, на самом деле, собирают гораздо больше данных, чем необходимо для функционирования продукта.

Продукты Google Nest для умного дома, в том числе камеры видеонаблюдения, интеллектуальные колонки, камеры дверных звонков, системы управления отоплением, собирают огромное количество информации о местонахождении людей, которые подключаются через смартфоны, используя операционную систему Android.

Например, интеллектуальные колонки Bose передают пользовательские данные Meta, материнской компании Facebook.

Интеллектуальные камеры и дверные звонки Ezviz, которые продаются крупными розничными торговцами, имеют, безусловно, самое активное программное обеспечение для отслеживания.

Это обмен информацией с подразделением бизнес-маркетинга TikTok, а также с Pangle, ведущей платформой видеорекламы, Huawei, Google и Meta.

Все бренды умных камер и дверных звонков использовали сервисы отслеживания Google, а Blink и Ring также подключались к материнской компании Amazon.

Функции шпионажа и отслеживания активируются автоматически по умолчанию. Потребители могут отказаться, но это потребует изменения настроек и может привести к тому, что некоторые устройства или приложения перестанут работать.

Теперь собирать данные могут не только компьютеры и телефоны / Фото pixabay.com

Меню большинства смарт-телевизоров заполнены рекламой, некоторые из которых персонализированы на основе пользовательских данных. Хотя отслеживание не является обязательным, компания-исследователь "Which?" обнаружила, что LG, Samsung и Sony объединяют это в кнопку "принять все".

LG якобы также хотела получить как можно больше данных обо всех брендах стиральных машин, включая имя клиента, дату рождения, адрес электронной почты, телефонную книгу, точное местоположение и номер телефона.

Компании Hoover нужны были контакты и номера телефонов пользователей на устройствах Android. В Miele отслеживание точного местоположения включено по умолчанию и необходимо для использования приложения.

В соответствии с Общими правилами защиты данных (GDPR) компании должны быть прозрачными в отношении данных, которые они собирают, и способов их обработки. Собранные данные также должны быть актуальными и ограничиваться тем, что необходимо для обработки.

Однако причины получения информации часто слишком широки, чтобы потребители могли их оценить, поскольку компании заявляют о "законных интересах".

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