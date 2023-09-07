УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

Алена Кюпели
7 сентября 2023, 16:18 обновлено 7 сентября, 16:26
18
Оказалось, что теперь собирать данные про пользователя могут не только компьютеры и телефоны.
Шторы, стирка, стиральная машина
Домашние гаджет уличили в шпионаже / ua.depositphotos.com

Выяснилось, что повседневные устройства, такие как умные колонки, камеры дверных звонков, телевизоры и даже стиральные машины, шпионят за семьями.

По информации The Daily Mail, исследования показывают, что стандартные бытовые удобства собирают и передают личную информацию крупным технологическим компаниям, таким как Google, а также Amazon, Facebook и TikTok.

Считается, что фирмы и их деловые партнеры используют эту информацию, чтобы таргетировать людей с помощью рекламы на смартфонах и других устройствах.

видео дня

Между тем, издание сообщает, что компании, похоже, на самом деле, собирают гораздо больше данных, чем необходимо для функционирования продукта.

Продукты Google Nest для умного дома, в том числе камеры видеонаблюдения, интеллектуальные колонки, камеры дверных звонков, системы управления отоплением, собирают огромное количество информации о местонахождении людей, которые подключаются через смартфоны, используя операционную систему Android.

Например, интеллектуальные колонки Bose передают пользовательские данные Meta, материнской компании Facebook.

Интеллектуальные камеры и дверные звонки Ezviz, которые продаются крупными розничными торговцами, имеют, безусловно, самое активное программное обеспечение для отслеживания.

Это обмен информацией с подразделением бизнес-маркетинга TikTok, а также с Pangle, ведущей платформой видеорекламы, Huawei, Google и Meta.

Все бренды умных камер и дверных звонков использовали сервисы отслеживания Google, а Blink и Ring также подключались к материнской компании Amazon.

Функции шпионажа и отслеживания активируются автоматически по умолчанию. Потребители могут отказаться, но это потребует изменения настроек и может привести к тому, что некоторые устройства или приложения перестанут работать.

гаджеты
Теперь собирать данные могут не только компьютеры и телефоны / Фото pixabay.com

Меню большинства смарт-телевизоров заполнены рекламой, некоторые из которых персонализированы на основе пользовательских данных. Хотя отслеживание не является обязательным, компания-исследователь "Which?" обнаружила, что LG, Samsung и Sony объединяют это в кнопку "принять все".

LG якобы также хотела получить как можно больше данных обо всех брендах стиральных машин, включая имя клиента, дату рождения, адрес электронной почты, телефонную книгу, точное местоположение и номер телефона.

Компании Hoover нужны были контакты и номера телефонов пользователей на устройствах Android. В Miele отслеживание точного местоположения включено по умолчанию и необходимо для использования приложения.

В соответствии с Общими правилами защиты данных (GDPR) компании должны быть прозрачными в отношении данных, которые они собирают, и способов их обработки. Собранные данные также должны быть актуальными и ограничиваться тем, что необходимо для обработки.

Однако причины получения информации часто слишком широки, чтобы потребители могли их оценить, поскольку компании заявляют о "законных интересах".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

15:59 Украина
В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:47 Синоптик
ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

14:36 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

Реклама
14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

Реклама
12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

Реклама
06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять