От каких болезней может защитить рыбий жир - ответ нутрициолога/ ua.depositphotos.com

Есть определенные изменения в организме, которые произойдут, если человек будет регулярно употреблять рыбий жир. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный нутрициолог Екатерина Михайленко.

По ее словам, рыбий жир богат витаминами A и D, а также Омега-3 жирными кислотами.

"Витамин А необходим для молодости нашей кожи, поддержания иммунитета и здоровья глаз. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, что в свою очередь увеличивает риск развития остеопороза", — заявила Михайленко.

По словам нутрициолога, лучшими источниками рыбьего жира считаются селедка, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска (ведь они могут быть выращены в глубоководных районах или выловлены в дикой природе).

"При этом витаминов A и D в два раза больше в жире, полученном из печени трески. В ней также присутствуют калий, магний и фосфор. Но из-за высокой калорийности употреблять печень трески стоит умеренно", — подытожила Михайленко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что британские и американские ученые утверждают - употребление поливитаминов, омега-3, пробиотиков и добавок с витамином D снижают риск заражения организма коронавирусной инфекцией среди женщин.

Финские ученые рассказали, популярная биологически активная добавка к пище ‒ аминокислота L-цистеин ‒ облегчает симптомы похмелья (в первую очередь ‒ тошноту и головную боль).