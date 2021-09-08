От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога / flickr.com

Черника – ягода не только вкусная, но и полезная. Диетолог Светлана Фус на своей странице Instagram перечислила полезные свойства черники.

Она отметила, что за счет высокого содержания кремния ягода укрепляет кости, улучшает подвижность суставов, состояние кожи, волос и ногтей за счет высокого содержания. Также в чернике немало железа, йода, марганца и антиоксидантов. Кроме того, в этой ягоде есть вещество миртиллин, который снижает уровень сахара в крови.

"Употребляя свежую чернику, человек усваивает только часть ее полезных свойств, поскольку косточка практически не переваривается. В то же время многие ценные вещества ягоды находятся именно в косточке. Среди них важные компоненты: жирные кислоты Омега, полифенолы, антиоксиданты, пектины и хлорогеновая кислота", — сообщила Фус.

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Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.

До того диетолог Светлана Фус рассказала, что облепиха - улучшает состояние волос и ногтей,⁣ а клюква - оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление.