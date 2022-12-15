От чего портится батарея ноутбука: 7 советов, как не добить аккумулятор "рабочей лошадки"

Чтобы не испортить батарею ноутбука, нужно следить за правильным режимом работы аккумулятора и не выносить свой компьютер на жару или мороз.

Работа на ноутбуке во время зарядки не вредит батарее / ua.depositphotos.com

Ноутбук стал универсальной вещью дома и на работе. Переносной компьютер нужен нам для ведения дел, общения и развлечений. Портативный компьютер очень выручает, когда отключают свет, поскольку он может работать на аккумуляторе. Не все знают, портится ли батарея, если ноутбук работает от сети, и как ее не испортить. Если следовать простым советам и рекомендациям, проблем с аккумулятором не будет.

Почему портится батарея ноутбука

Плохой режим работы батареи

Когда ноутбук постоянно дома, или же редко выносится из офиса, рекомендуется достать батарею и обеспечить его работу от сети. Если нужно куда-то отправиться, аккумулятор можно вернуть на место.

Батарея не должна быть постоянно без работы. Нужно хотя бы раз в 5 дней полностью заряжать и разряжать аккумулятор.

Ноутбук находится на неровной поверхности

К примеру, вы привыкли использовать ноутбук на диване или в постели. В таком случае место, откуда выходит тепло из ноутбука, закрывается. Компьютер может из-за этого сломаться. Поэтому нужно следить, чтобы он был на ровной поверхности.

Ноутбук на солнце или морозе

Ваше устройство следует оградить от попадания прямых солнечных лучшей. Не рекомендуется его оставлять в сырых комнатах, возле батареи или обогревателя. Резкие температуры – жара или сильный холод – плохо влияют на работу ноута, который в подобных условиях будет требовать подзарядки.

Вынос ноутбука на солнце может привести к повреждению не только батареи, но и процессора, видеокарты и жесткого диска.

Если выносить часто ноутбук на мороз, батарея может не выдержать таких испытаний, после чего компьютер будет быстро разряжаться.

Портится ли батарея ноутбука при работе от сети

Многие задаются вопросом, портится ли батарея ноутбука при постоянной зарядке. Сам по себе режим, когда ноут подключен к розетке, на работоспособность компьютера не влияет. В современных ноутбуках установлены литиевые аккумуляторы, которые рассчитаны, чаще всего, на 300-500 циклов зарядки. Во время работы от розетки ноутбук не разряжается и не заряжается. Поэтому нет износа или потери емкости аккумулятора.

Впрочем, лучше 1 раз в 2 недели во время работы отключать ноут от сети и дать батарее разрядиться примерно до 50%. После этого надо снова подключить компьютер к розетке.

Как сохранить батарею ноутбука

Переключаемся на режим экономии энергии

Для начала нужно отрегулировать настройки питания и переключить свой ноутбук на режим сбережения энергии. Этот режим отвечает за время отключения экрана, когда человек не пользуется ноутом. В общем, чем короче будет период, тем больше удастся сохранить заряда.

Делаем меньше яркость

Часто подсветка ноутбука "поедает" очень много энергии. Клавишами F1 и F2 можно уменьшить яркость. Тогда будет меньше расходоваться энергии.

Выключаем ноутбук на ночь

Конечно, все привыкли просто захлопнуть крышку своего ноута и все дела. Но этого мало. Надо потратить пару секунд и нажать кнопку выключения. Система очистит кеш, а компьютер за ночь хорошо отдохнет.

Не путаем режим сон и гибернации

Если ноутбук находится в спящем режиме, он использует память и потребляет запасы батареи. А вот когда ноут в режиме гибернации, компьютер просто запоминает состояние и полностью выключает режим подачи энергии.

Выбрасываем мусор

Разные лишние файлы, которыми обычно и не пользуемся, тормозят работу системы. Используется, в том числе, и лишняя энергия. Удаляем кеш и ненужные файлы и продлеваем работу вашей батареи.

Отключаем веб-камеру, юсби и другие девайсы

Разные устройства, такие как USB, веб-камера, внешний винчестер даже в моменты, когда ноутбук не используется, тянут энергию из ноута. Поэтому их лучше отключить.

Выключаем блютуз и вай фай

Такие функции, как вай фай и блютуз тянут много энергии. И если в конкретный промежуток времени они вам не нужны, нужно их выключить.