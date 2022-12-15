glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

От чего портится батарея ноутбука: 7 советов, как не добить аккумулятор "рабочей лошадки"

15 декабря 2022, 05:00
Чтобы не испортить батарею ноутбука, нужно следить за правильным режимом работы аккумулятора и не выносить свой компьютер на жару или мороз.
Ноутбук
Работа на ноутбуке во время зарядки не вредит батарее / ua.depositphotos.com

Ноутбук стал универсальной вещью дома и на работе. Переносной компьютер нужен нам для ведения дел, общения и развлечений. Портативный компьютер очень выручает, когда отключают свет, поскольку он может работать на аккумуляторе. Не все знают, портится ли батарея, если ноутбук работает от сети, и как ее не испортить. Если следовать простым советам и рекомендациям, проблем с аккумулятором не будет.

Почему портится батарея ноутбука

Плохой режим работы батареи

Когда ноутбук постоянно дома, или же редко выносится из офиса, рекомендуется достать батарею и обеспечить его работу от сети. Если нужно куда-то отправиться, аккумулятор можно вернуть на место.

Батарея не должна быть постоянно без работы. Нужно хотя бы раз в 5 дней полностью заряжать и разряжать аккумулятор.

Ноутбук находится на неровной поверхности

К примеру, вы привыкли использовать ноутбук на диване или в постели. В таком случае место, откуда выходит тепло из ноутбука, закрывается. Компьютер может из-за этого сломаться. Поэтому нужно следить, чтобы он был на ровной поверхности.

Ноутбук на солнце или морозе

Ваше устройство следует оградить от попадания прямых солнечных лучшей. Не рекомендуется его оставлять в сырых комнатах, возле батареи или обогревателя. Резкие температуры – жара или сильный холод – плохо влияют на работу ноута, который в подобных условиях будет требовать подзарядки.

Вынос ноутбука на солнце может привести к повреждению не только батареи, но и процессора, видеокарты и жесткого диска.

Если выносить часто ноутбук на мороз, батарея может не выдержать таких испытаний, после чего компьютер будет быстро разряжаться.

Портится ли батарея ноутбука при работе от сети

Многие задаются вопросом, портится ли батарея ноутбука при постоянной зарядке. Сам по себе режим, когда ноут подключен к розетке, на работоспособность компьютера не влияет. В современных ноутбуках установлены литиевые аккумуляторы, которые рассчитаны, чаще всего, на 300-500 циклов зарядки. Во время работы от розетки ноутбук не разряжается и не заряжается. Поэтому нет износа или потери емкости аккумулятора.

Впрочем, лучше 1 раз в 2 недели во время работы отключать ноут от сети и дать батарее разрядиться примерно до 50%. После этого надо снова подключить компьютер к розетке.

Как сохранить батарею ноутбука

Переключаемся на режим экономии энергии

Для начала нужно отрегулировать настройки питания и переключить свой ноутбук на режим сбережения энергии. Этот режим отвечает за время отключения экрана, когда человек не пользуется ноутом. В общем, чем короче будет период, тем больше удастся сохранить заряда.

Делаем меньше яркость

Часто подсветка ноутбука "поедает" очень много энергии. Клавишами F1 и F2 можно уменьшить яркость. Тогда будет меньше расходоваться энергии.

Выключаем ноутбук на ночь

Конечно, все привыкли просто захлопнуть крышку своего ноута и все дела. Но этого мало. Надо потратить пару секунд и нажать кнопку выключения. Система очистит кеш, а компьютер за ночь хорошо отдохнет.

Не путаем режим сон и гибернации

Если ноутбук находится в спящем режиме, он использует память и потребляет запасы батареи. А вот когда ноут в режиме гибернации, компьютер просто запоминает состояние и полностью выключает режим подачи энергии.

Выбрасываем мусор

Разные лишние файлы, которыми обычно и не пользуемся, тормозят работу системы. Используется, в том числе, и лишняя энергия. Удаляем кеш и ненужные файлы и продлеваем работу вашей батареи.

Отключаем веб-камеру, юсби и другие девайсы

Разные устройства, такие как USB, веб-камера, внешний винчестер даже в моменты, когда ноутбук не используется, тянут энергию из ноута. Поэтому их лучше отключить.

Выключаем блютуз и вай фай

Такие функции, как вай фай и блютуз тянут много энергии. И если в конкретный промежуток времени они вам не нужны, нужно их выключить.

ноутбук интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:00

От чего портится батарея ноутбука: 7 советов, как не добить аккумулятор "рабочей лошадки"

04:05

Развал и междоусобные войны: полковник объяснил, что будет твориться в РФ после победы УкраиныВидео

03:20

Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецептВидео

03:03

Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну"Видео

02:41

Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине

Реклама
02:37

"Как конь": Волочкова в прозрачном платье стала посмешищемВидео

02:10

Завалило снегом и заморозило до - 18º: украинцев предупредили об опасном циклоне с югаВидео

01:35

"РФ нужно 1000 лет, чтобы закрыть все небо": Россия не может защитить аэродромы и мосты – СвитанВидео

01:00

Гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Рыбам – компромиссы, Львам – поездки, а Тельцам – работа

00:51

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

00:02

Лукашенко блефует перед Путиным: Жданов об угрозе наступления БеларусиВидео

14 декабря, среда
23:13

"За месяц столько не производят": Арестович рассказал о крахе оккупантовВидео

23:03

Ксения Мишина поработала мышцами на камеру в облегающей униформе

22:58

Певица Alyosha растрогала сеть милыми фото детей

22:51

"Крыса, загнанная в угол": Арестович рассказал о возможности убить ПутинаВидео

22:40

На РосТВ спели украинскую народную песню, а потом приготовили "кубанский борщ"Видео

22:29

"Бойтесь собственных желаний": Данилов пригрозил РоссииВидео

22:20

Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

22:03

Лазарев ярко "опустил" Киркорова на росТВ

21:49

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем

Реклама
21:45

Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон одним кадромВидео

21:44

Роман Цимбалюк. Скабеева в прямом эфире допросила российского генералаВидеоблоги

21:34

"Будет унизительный уход": Украина освободит Крым в 2023 году - ФукуямаВидео

21:31

Почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить

21:28

Одни руины и воронки: Зеленский рассказал, что оккупанты натворили на ДонбассеВидео

20:57

"Может затянуть агонию": Свитан назвал оставшийся "козырь" РФВидео

20:51

"Его жизнь станет невыносимой": Дмитрий Гордон жестко обратился к Поворознюку

20:39

"Маленький песик, всегда щенок": певица Lama похвасталась фигурой в облегающем мини

20:35

"Выполнения боевых задач": эксперт рассказал, когда ВСУ зайдут в РФВидео

20:21

Путин очень боится Зеленского: в ОП назвали истинную причинуВидео

20:21

В Белом доме сделали странное заявление о поставке ПВО Patriot УкраинеВидео

20:15

В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ

20:10

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

19:31

Путина срочно изолируют в бункер из-за опасной болезни: СМИ раскрыли подробностиВидео

19:20

Иран воюет против Украины вместе с Россиеймнение

19:18

Повторит судьбу Горбачева: эксперт назвал главное условие краха режима ПутинаВидео

19:14

"Самоуверенность меня подвела!": Михаил Шуфутинский на спор сбрил бороду

19:03

"Хуже смерти": правозащитник рассказал о судьбе Путина после окончания войныВидео

19:00

Гороскоп на завтра 15 декабря: Ракам – беспокойство, Стрельцам – изменения и раздражение

18:53

"Жди ракеты": депутат РФ цинично пообещал мальчику Вове из Киева устроить "подарок" на РождествоВидео

Реклама
18:44

Россияне скупают смародеренные украинские паспорта: стала известна неожиданная причинаВидео

18:09

"Все закончилось самоубийством": первый муж Заворотнюк рассказал о болезни актрисы

17:59

Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине: в Кремле нервно отреагировалиВидео

17:32

Должна быть именно шерстяной: зачем носят красную нить на запястье

17:32

Морозы будут сильными: синоптик назвала дату резкого похолодания в УкраинеВидео

17:24

Украина получит 18 млрд евро макрофина: Европарламент принял важное решениеВидео

17:17

Россиян с 1xBet внесут в санкционные списки СНБО на 10 лет – СМИ

16:55

РФ может захватить новые территории, но лишь на одном направлении - СвитанВидео

16:42

"Неудержимо лгал": Гиркин и Соловьев сцепились из-за войны в УкраинеВидео

16:35

"С 20 декабря начнется борьба": астролог назвала город Украины, из которого нужно уехать до весныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять