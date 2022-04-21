Освобождение страны и сильная армия: как солнечное затмение 30 апреля отразится на ситуации в Украине

Солнечное затмение 30 апреля 2022 / ua.depositphotos.com

Солнечное затмение 30 апреля 2022 может оказаться переломным моментом в войне Украины против РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила астролог Валентина Виттрок. Она отметила, что частное солнечное затмение, которое произойдет 23:27 по Киеву, повторяет затмение 19 апреля 2004 года.

В тот день случилось несколько важных событий, которые отзеркаливают происходящее сегодня. В частности вывод войск Испании из Ирака, смерть гендиректора Макдональдса и обсуждение министров Финляндии и Эстонии взаимодействие полиции двух стран и российский экономический форум в Лондоне.

Астролог отмечает, что в гороскопе Украины солнечное затмение проходит по дому информации и обговаривания процессов.

"Затмение проходит в 11-ом градусе Тельца которым управляет Прозерпина - планета трансмутация и сейчас Прозерпина аккуратно висит на Плутоне (планета войны) Украины, причём в разрушительном черномагическом градусе. Рядом с соединением Солнце/Луна находится натальный Уран который делает к транзитному Урану позитивный аспект, Уран это технологии и оружие", - отмечает Виттрок.

Прогрессивные карты в день затмения свидетельствуют о том, что Юпитер будет стоять на солнце Украины. Это хороший знак, так как Юпитер - планета удачи.

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Марс и Солнце будут находиться в доме войны, а солнце, в свою очередь, в разрушительном градусе Весов.

"Мы имеем в прогрессиях два разрушительных градуса: 1- й весов и 19- й Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон - Бог войны, сказать, что это похоже на затишье? Возможно, и опять же стоит помнить, что затмение в доме подписания документов", подчеркивает астролог.

Специалист отмечает, что солнечное затмение в апреле 2022 станет днем закладки исторической программы страны. После этого последует освобождение страны от многолетней рабской зависимости.

"Украина позиционирует себя как государство с сильной, сплочённой армией , способной противостоять второй армии мира, украинский народ сплочен как никогда и показывает пример другим странам", - подытожила Виттрок.

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