Осуществление мечты и сказочная удача: 3 знакам зодиака мощно повезет в полнолуние 13 июля

Гороскоп на июль 2022 - полнолуние 13 июля / depositphotos.com/

Полнолуние в июле наступит 13 числа. Оно пройдет в созвездии Козерога. Трем представителям зодиакального круга этот опасный период принесет удачу. Они станут любимчиками фортуны и смогут исполнить задуманное.

О том, кто из знаков сможет укрепить финансовое положение, а кому придется приложить все усилия, чтобы добиться успеха в последнем месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Три представителя гороскопа смогут решить все свои проблемы в день полнолуния 13 июля. И для этого им не придется прикладывать много усилий, высшие силы будут всячески содействовать в осуществлении намеченных планов.

Лев

Представителям огненного знака полнолуние откроет невероятные профессиональные возможности. Не исключено, что самые амбициозные Львы смогут добиться карьерного повышения и увеличения заработной платы. Вы сможете укрепить материальное положение и найти дополнительные источники дохода. Не упустите шанс приумножить свои капиталы, именно 13 июля звезды предоставляют такую возможность. Ваша вторая половинка порадует приятным сюрпризом – вы сможете распланировать отпуск в конце месяца и отправиться в незабываемое путешествие.

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Весы

В день полнолуния Весы получат важную новость, которая подтолкнет их к новым свершениям. Вы полны энергии и с легкостью решаете самые сложные задачи. Не исключены заманчивые предложения, которые могут сулить лучшие условия труда и увеличение дохода. Возможны крупные денежные поступления из неожиданных источников. Повезет Весам и в любви, свободные представители знака могут встретить человека, с кем будут готовы связать свою судьбу.

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Водолей

Полнолуние 13 июля подарит Весам удачу в деньгах и любви. В этот период счастливое стечение обстоятельств может исполнить вашу заветную мечту. Вы и думать забудете о недавних проблемах. В профессиональной деятельности появится шанс взять на себя интересный проект, который принесет большую прибыль. Свободные Водолеи могут влюбиться, а те, кто в паре примут решение перевести отношения на другой уровень.

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