Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь

Это исследование показывает, что ряд химических веществ, которые используются в настоящее время, обладают способностью влиять на гормоны / ua.depositphotos.com

Новое исследование показало, что несколько сотен распространенных химических веществ, включая пестициды, ингредиенты в потребительских товарах, пищевые добавки и загрязнители питьевой воды, могут увеличить риск рака груди.

Исследователи обнаружили, что синтетические химические вещества могут увеличить риск рака груди, стимулируя два гормона, связанных с раком груди: эстроген и прогестерон.

Исследование показало, что регулярное воздействие химических веществ из нескольких источников, а не разовое или редкое воздействие, с большей вероятностью будет иметь пагубный эффект, пишет Express.co.uk.

Эти химические вещества заставляют клетки ткани груди производить больше гормонов эстрогена и прогестерона.

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Рутанн Рудель, директор по исследованиям в Институте Тихой Спринг в Ньютоне, и ученый Бетсайда Кардона, поставили задачу определить предотвратимые причины рака груди, исследуя химические вещества, которые могут увеличить риск заболевания.

Рудель объяснил: "Связь между эстрогеном и прогестероном и раком груди хорошо известна. Итак, мы должны быть очень осторожны с химическими веществами в продуктах, которые повышают уровень этих гормонов в организме".

Доктор Сью Фентон, заместитель редактора исследования и эксперт по развитию молочных желез в Национальном институте наук о здоровье окружающей среды, отметила: "Это исследование показывает, что ряд химических веществ, которые используются в настоящее время, обладают способностью влиять на гормоны, которые, как известно, отрицательно влияют на грудь. Особенно беспокоит количество химических веществ, которые изменяют прогестерон, потенциально плохой фактор в заместительной гормональной терапии. Следует минимизировать количество химических веществ, повышающих уровень прогестерона в груди".

Чтобы определить факторы риска, Бетсайда Кардона проанализировала данные о более чем 2000 химических веществах, произведенных Агентством по охране окружающей среды США.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Health Perspectives, выявило 296 химических веществ, которые, как было установлено, увеличивают содержание эстрадиола, одной из форм эстрогена и основного женского полового гормона, или прогестерона в клетках.

Рудель сказал Medical News Today: "Было уделено достаточно внимания выявлению химических веществ, которые связываются и активируют рецепцию эстрогена, особенно имитируя эстроген, - но никто не определяет химические вещества, которые увеличивают синтез эстрогена и прогестерона, поэтому мы использовали новые данные. сделать это".

Было обнаружено, что семьдесят одно химическое вещество повышает уровень как эстрогена, так и прогестерона.

Эти химические вещества включали ингредиенты в средствах личной гигиены, такие как краска для волос, химические антипирены в строительных материалах и мебели, а также ряд пестицидов.

По данным Medical News Today, к некоторым химическим веществам относятся:

1,2-Дифенилгидразин: химическое вещество, которое производители используют при производстве красителей, фармацевтических препаратов и перекиси водорода.

Малатион: инсектицид из химического семейства, известного как органофосфаты.

Фосмет: фосфорорганический инсектицид, который люди используют для защиты яблонь.

Оксифлуорфен: гербицид, широко используемый в сельском хозяйстве, особенно для борьбы с сорняками.

Исследователи еще не смогли определить, как эти химические вещества заставляют клетки производить больше гормонов.

Кардона объяснила: "Что мы действительно знаем, так это то, что женщины ежедневно подвергаются воздействию нескольких химических веществ из разных источников, и что эти воздействия складываются".

Ежегодно в Великобритании у около 55 000 женщин и 370 мужчин диагностируется рак груди.

По данным Breast Cancer UK, у каждой седьмой женщины в течение жизни будет диагностирован рак груди. Однако до 23 процентов случаев в Великобритании можно предотвратить.

Как выглядят и на что похожи раковые шишки?

Согласно Healthline, раковые опухоли обычно твердые, с неровными краями и безболезненны.

Но некоторые раковые опухоли могут быть болезненными, мягкими, круглыми или подвижными.

Некоторые другие признаки рака груди включают: