"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНР

Знаменитости не остались в стороне драматических действий, которые развернулись на востоке нашей страны.
Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР всколыхнуло волну негодования среди всех граждан Украины.
Не остались в стороне и звезды отечественного шоу-бизнеса. С позиции обычных граждан, желающих мира и спокойствия своей стране, они выразили свое мнение о происходящем.
Что думают украинские звезды о решении РФ признать независимость ЛДНР
"Дуже прошу, дайте спокій моїй країні! Тим часом прошу зберігати спокій і підтримувати близьких. Зараз це дуже важливо для кожного з нас! Обіймаю всім серцем кожного", – Злата Огневич.
"У Украины есть своя история. У Украины есть своя культура. У Украины есть свой язык. У Украины есть своя нация. У Украины есть своя территория. Украина суверенное государство. Украина это не "часть России", не была ею и никогда не будет", – Алина Паш.
"Боже Бережи наших військових. Ми всі разом і ми велика одна родина, Украіно. Дух святий в кожному з нас є, тож тримаймося за нього", – Ирма Витовская.
"Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!" – Маша Ефросинина.
"Если бы мужчины знали, как сложно этому миру даются люди - они бы никогда не затевали войну! В поддержку Мира и жизни без войны. Господи, дай нам сил это пережить!" – Илона Гвоздева.
"В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога - дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну... за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!" – Руслана.
"Все буде добре. Я з тобою", – Оля Цибульская.
"Не забывайте, что мы в одной лодке, мы вместе, и все будет хорошо!" - Анатолий Анатолич.
"Хочу підтримати Вас ❤ Не панікуємо, працюємо. Більше оптимізму та сил нам! Обіймаю Вас", – Григорий Решетник.
"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту -робить нас найсильнішими в світі! Тому - віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій!! Слава Україні!!" – Юрий Горбунов.
"Зберігати спокій і берегти Україну. Слава Україні!" – Катя Осадчая.
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Признание Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписали соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
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