"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНР

Как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНР / Коллаж - ua.depositphotos.com / instagram.com/grisha_reshetnik / instagram.com/kosadcha / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР всколыхнуло волну негодования среди всех граждан Украины.

Не остались в стороне и звезды отечественного шоу-бизнеса. С позиции обычных граждан, желающих мира и спокойствия своей стране, они выразили свое мнение о происходящем.

Что думают украинские звезды о решении РФ признать независимость ЛДНР

"Дуже прошу, дайте спокій моїй країні! Тим часом прошу зберігати спокій і підтримувати близьких. Зараз це дуже важливо для кожного з нас! Обіймаю всім серцем кожного", – Злата Огневич.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/zlata.ognevich

"У Украины есть своя история. У Украины есть своя культура. У Украины есть свой язык. У Украины есть своя нация. У Украины есть своя территория. Украина суверенное государство. Украина это не "часть России", не была ею и никогда не будет", – Алина Паш.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/alinapash

"Боже Бережи наших військових. Ми всі разом і ми велика одна родина, Украіно. Дух святий в кожному з нас є, тож тримаймося за нього", – Ирма Витовская.

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Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / facebook.com/irmcya

"Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!" – Маша Ефросинина.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/mashaefrosinina

"Если бы мужчины знали, как сложно этому миру даются люди - они бы никогда не затевали войну! В поддержку Мира и жизни без войны. Господи, дай нам сил это пережить!" – Илона Гвоздева.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/ilonagvozdeva

"В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога - дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну... за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!" – Руслана.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Все буде добре. Я з тобою", – Оля Цибульская.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/cybulskaya

"Не забывайте, что мы в одной лодке, мы вместе, и все будет хорошо!" - Анатолий Анатолич.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/anatoliyanatolich

"Хочу підтримати Вас ❤ Не панікуємо, працюємо. Більше оптимізму та сил нам! Обіймаю Вас", – Григорий Решетник.

"Страх і паніка - найкращі союзники божевільного карлика!!! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту -робить нас найсильнішими в світі! Тому - віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій!! Слава Україні!!" – Юрий Горбунов.

Признание Путиным ЛДНР - реакция украинских звезд / instagram.com/gorbunovyuriy

"Зберігати спокій і берегти Україну. Слава Україні!" – Катя Осадчая.

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Признание Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписали соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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