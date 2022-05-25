Оспа обезьян может проникнуть в Украину: кто попадет под удар и как уберечься

Уровень смертности от оспы обезьян невысок / Фото pixabay.com

Оспа обезьяна - новая необычная болезнь, которая проникла уже в ряд европейских стран - может появиться и на территории Украины.

Как рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха в интервью изданию Obozrevatel, уровень смертности от оспы обезьян невысок, но эта болезнь действительно может быть опасна для новорожденных, маленьких детей и для лиц, имеющих угнетение иммунной системы, иммунодефициты.

Что касается степени заразности, то обычная ветряная оспа более заразна.

"Но, скорее, степень заразности сравнивают с натуральной оспой. Мы с ней практически не встречались с 1980 года, когда она была ликвидирована. Но в природе обезьянья оспа существует, периодически она появлялась после ликвидации натуральной оспы. Фактически люди, имеющие иммунитет к натуральной оспе, например, имеющие прививку против натуральной оспы, защищены и от обезьяньей", - рассказала Волоха.

Оспа обезьян - симптомы

"Это инфекционное заболевание, оно начинается с лихорадки. Увеличиваются лимфатические узлы, а затем появляются высыпания. Высыпаний может быть достаточно много. Их могут быть десятки и сотни. Это пузырьки, отличающиеся от укусов насекомых. То есть обезьянья оспа протекает значительно тяжелее по сравнению с укусами насекомых", - объяснила врач.

При этом заболевание протекает достаточно долго - от двух до четырех недель.

Как лечить оспу обезьян

Волоха затруднилась ответить, могут ли быть эффективными при обезьяньей оспе препараты, которые применяются при ветряной оспе.

"Я не встретила данных о возможности лечения этими противовирусными препаратами. Возможно, не было таких исследований, потому что этот вопрос раньше не был настолько актуален", - отметила врач.

Как уберечься от заражения оспой обезьян

"Пока специфические способы не очень известны. Но действительно обычные способы должны быть эффективными. То есть избегать физических контактов с больными людьми, избегать половых контактов, потому что и через половые контакты это может передаваться. Но капельным путем эта инфекция распространяется не столь существенно. Не знаю, будет ли введен масочный режим, но людям с ослабленным иммунитетом я бы посоветовала иметь маску и одевать ее, если они путешествуют в Европу", - рассказала доктор медицинских наук Алла Волоха.

Как сообщал Главред, случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Великобритании, США, Испании, Португалии, Канаде, Италии и Швеции. До этого вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом.

Тем временем российские пропагандисты связывают возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.

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