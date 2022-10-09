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Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе

9 октября 2022, 16:18

Телефоны и планшеты во время похода в туалет нужно исключить.

унитаз, телефон
Почему нельзя долго сидеть на унитазе / скриншот

Немало любителей "скрасить" свое времяпровождения на унитазе берут с собой телефон, но такое занятие может пагубно сказаться на здоровье.

Обычное время, необходимое для дефекации (опорожнения кишечника), составляет не более 3–5 минут, но многие современные люди проводят на унитазе значительно больше времени.

Чем грозит длительное сидение на унитазе?

Если человек регулярно сидит на унитазе более 10–15 минут, вполне возможно развитие таких негативных последствий, как:

Заболевания прямой кишки. При длительном пребывании на унитазе происходит застой крови в области малого таза, что негативно сказывается на состоянии вен. Они расширяются, закупориваются, в результате чего формируются геморроидальные узлы и развивается геморрой. Одно из проявлений проблемы — появление кровянистых выделений в кале, а при тяжёлом течении патологии эти выделения весьма обильны.

Кроме того, данная ситуация приводит к нарушению строения слизистой оболочки кишечника в области заднего прохода, а также выпадению прямой кишки.

Снижение чувствительности прямой кишки приводит к нарушению периодичности и частоты позывов к дефекации. Защемление седалищного нерва, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Эти проблемы характерны как для мужчин, так и для женщин, однако длительное пребывание на унитазе приводит к появлению и более специфических заболеваний.

Почему длительное сидение на унитазе опасней для мужчин?

У мужчин нередко развивается простатит, который при отсутствии должного лечения может привести к исчезновению половой функции (импотенции). Также у представителей сильного пола, предпочитающих засиживаться в туалете, нередко возникает расширение вен семенного канатика, которое в дальнейшем приводит к бесплодию.

Женщинам также вредно длительное пребывание на унитазе

У них зачастую происходит расширение вен органов малого таза (репродуктивная и мочеполовая системы), что негативно сказывается на их функциональности и может привести к развитию воспалительных заболеваний (например, цистит), а также к нарушению детородной функции.

Сколько же нужно проводить время в туалете?

Безопасным для здоровья считается время длительности обычного акта дефекации, который занимает не более 3–5 минут.

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Автор: Сергей Кущ
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