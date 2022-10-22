Оскар в студию: 4 знака гороскопа самые большие притворщики

Они тонко играют на чувствах других.
Для четырех представителей знака зодиака прямолинейность не является одним из основных достоинств человека. Они могут добиться желаемого, примеряя маски и играя роли.
О том, кто из представителей зодиакального круга не может похвастаться собственной точкой зрения, читайте в материале: Переобуваются на ходу: 3 знака зодиака, которые быстро меняют свое мнение.
Астрологи назвали знаки гороскопа, которые возглавляют рейтинг главных притворщиков и обманщиков зодиакального круга.
Преследуют выгоду
Представители огненного знака довольно прямолинейные люди и редко что-то скрывают, предпочитая говорить нелицеприятную правду. Однако если Овны усомнятся в ваших искренних намерениях или почувствуют фальшь, лучших притворщиков вам будет не сыскать. Они не будут думать дважды, особоенно в том случае, если преследуют выгоду.
Играют на чувствах
Двойственность натуры Близнецов делает их отличными актерами, способными подстроиться под настроение собеседника и втереться в доверие практически к любому. Они во всем ищут свою выгоду и тонко манипулируя на чувствах легко добиваются своего. Однако, если Близнецы дорожат отношениями, они десять раз подумают прежде, чем обманывать и лицемерить.
Ради личного успеха
Чувствительные и эмоциональные представители знака стихии воды предпочитают отдавать то, что получают. Они могут распознать лицемерие и, считав недобрые намерения человека, устроить ему ловушку. У Раков очень развита интуиция, которая помогает распознавать ложь. Но само они могут обманывать близких людей, если это принесет им личный успех.
Читайте такжеПринесут удачу и счастье: названы цвета 2023 года
Привлекают внимание
Львы умеют лгать настолько виртуозно, что можно с легкостью поверить даже в самые странные истории. Люди огненного знака будут притворяться только тогда, когда это принесет выгоду, однако на предательство они не способны. Любят приврать Львы и для того, чтобы обратить на себя внимание. Они редко врут родным и близким, а вот окружающим стоит быть начеку.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также:
- Четыре года удачи: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков до 2026 года
- Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа
- Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года
- Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь