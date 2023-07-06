Ошибки при засолке огурцов: всего 1 ингредиент лишает вас желанного хруста

Главред расскажет, что кладут в банки при засолке огурцов, чтобы они порадовали знаменитым хрустом.

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Ошибки при засолке огурцов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Засоленные огурцы - любимое лакомство большого количества людей, однако не все знают, как правильно их приготовить.

Ошибки при засолке огурцов - главные недочеты

Мало кто знает, что большое количество чеснока в огурцах может лишить их того самого знаменитого хруста, который многие ожидают. Также достаточно распространенной ошибкой является пропуск замачивания огурцов перед засолом и выбор неправильного, переспевшего сорта.

Что нужно сделать чтобы огурцы хрустели - главные способы

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего кладут дубовые листья в огурцы, то сейчас узнаете ответ - для хруста и крепости, чтобы они не развалились. Также с той целью в банки огурцов добавляют листья смородины, соцветия укропа и пару кусочков корня хрена.

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Что кладут в банки при засолке огурцов - стандартный набор

Главными компонентами при засолке огурцов являются: укроп, хрен, чеснок, листья черной смородины, листья дуба, петрушка, сельдерей, черемша, горчица в зернах, лавровый лист. Специи в количестве не больше 5% от общего веса огурцов.

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