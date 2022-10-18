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Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывались

18 октября 2022, 08:30

Уборка в доме - что не надо делать: главные правила о которых многие забывают.

уборка
Как правильно убирать в доме с чего начать / Pixabay/kropekk_pl / Pexels/Matilda Wormwood

Уборка в доме важная часть процесса поддержания порядка и чистоты. Казалось бы, нет особой разницы в том, с чего начать и чем закончить. Однако это не так. Не лишним будет помнить несколько важных правил для правильной уборки в доме.

Генеральная уборка

При генеральной уборке ни в коем случае не начинайте с пола квартиры или дома. Причина проста – если сначала почистить пол и потом заняться уборкой шкафов, подоконников и другой мебели, на только что выдраенный пол могут посыпаться мелкие, зачастую незаметные частички грязи и пыли, а также волосинки, что приведет к необходимости повторной уборки. Поэтому начинайте уборку в помещении сверху, а заканчивайте чисткой пола.

Уборка пыли

Уборку пыли с поверхностей начинайте только после того, как будет сложена и убрана вся одежда и текстиль. Кроме того, важно помнить, что глаженья белья тоже следует закончить до того, как приступаете к удалению пыли и протирке мебели. Иначе все поверхности опять будут в мелкой пыли и даже ворсинках. Важно помнить - сухая уборка всегда идет до влажной.

Пылесос держим в чистоте

Генеральную уборку следует начинать лишь после замены или очистки мешка/контейнера пылесоса. Иначе весь труд может пойти насмарку. Ведь переполненный грязный, забитый мешок пылесоса может стать источником пыли и грязи. Кроме того, он не сможет эффективно помочь с уборкой, потому что не будет в состоянии всасывать весь объем удаляемой грязи. Ошибкой также является то, что не всегда уделяется должное внимание очистке других фильтрующих элементов пылесоса.

Не забывайте, что сначала надо пылесосить, потом провести сухую очистку поверхностей, а завершить уборку следует влажным мытьём пола.

Губки и тряпки: как ими пользоваться

Используйте для уборки и мытья поверхностей и бытовых предметов разные тряпки. Ошибкой будет протирать стол тряпкой, которой до этого мыли сантехнику или раковину. Важно иметь отдельный набор губок и тряпок для сантехники, кухни, а также для мебели и окон. Все они имеют разное предназначение и сделаны из разных материалов, каждый из которых идеально подходит для того или иного типа уборки.

Мягкая мебель: на что обратить внимание

Невидимой на первый взгляд ошибкой может стать то, что при уборке мало внимания уделяется мягкой мебели. А ведь в диванах и креслах нередко скапливается большое количество мелкого мусора, грязи и крошек. А после генеральной уборки не хочется видеть, как они попадут на чистый пол. Особенно это актуально при наличии в доме животных, ведь шерсть оседает на мягких поверхностях и со временем становиться причиной аллергии и дискомфорта.

Бытовая химия

Не допускайте распространенную ошибку – уделяйте внимание мелочам, вроде своевременной чистки и мытья мусорного ведра, а также используйте средства защиты (перчатки) при работе с бытовой химией.

Главные ошибки при уборке квартиры:

  • затягивать уборку, накапливая толстый слой грязи;
  • хвататься сразу за несколько дел, не доведя ни одно до конца;
  • плюнуть на дальние углы и труднодоступные места;
  • вначале провести влажную уборку;
  • отказаться от использования средств защиты;
  • смешивать или злоупотреблять чистящими средствами.

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