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Ошибка, которую допускает большинство людей: что будет с джинсами, если их часто стирать

Алёна Воронина
18 мая 2023, 17:20 обновлено 18 мая, 17:20
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Не всем известно, сколько раз можно стирать джинсы за определенный промежуток времени. Частая стирка может непоправимо испортить джинсовую одежду.
Джинсы, стиральная машинка, стирка
Что будет, если часто стирать джинсы/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Джинсы сейчас настолько популярны, что их в различных вариациях используют в разнообразных образах как для прогулки на природе, так и для вечеринки или встречи с друзьями. Если совместить этот предмет гардероба с блузкой и пиджаком, то такой образ прекрасно подойдет для деловой встречи, а всего лишь заменив верх на нежный топ, можно смело бежать на свидание.

Такая одежда присутствует в гардеробе практически каждого человека, и из-за удобства и практичности многие надевают эти штаны чуть ли не ежедневно. Но из-за частого использования они могут и быстрее пачкаться. Тогда закономерно возникает вопрос, сколько раз в месяц надо стирать джинсы, чтобы они были чистыми, но не испортились.

Есть вещи, которые требуют очень частой стирки. Так, нижнее белье мы стираем уже после одного использования, футболка может нуждаться в очистке после того, как вы ее надели один или несколько раз. Но как правильно стирать джинсовые вещи?

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Джинсовые вещи рекомендуют стирать не чаще, чем после 5-7 одеваний. Кое-кто стирает такой предмет одежды даже реже. Дело в том, что частая стирка портит джинсовую ткань. Материал либо становится жестким, либо наоборот истончается, теряется эластичность материала. Изделие постепенно теряет яркость, цвет бледнеет.

Также джинсы не рекомендуют стирать как минимум в течение двух недель после того, как вы их купили.

У многих может возникнуть вопрос – а как же загрязнения и бактерии, которые "поселяются" на джинсах после длительного ношения? Ведь мы в таких штанах сидим в метро, на лавочках в парке, в офисе, в кофейне и многих других местах, где до нас также уже сидели люди. Но специалисты отмечают, что бактерии на джинсах будут так или иначе, и их в любом случае будет много. При этом их количество особо не изменится в зависимости от того, будете носить вы эти штаны две недели или два месяца.

Поэтому постоянная стирка не станет решением проблеми, чтобы избавляться от бактерий и устранять мелкие загрязнения. Но есть другие варианты, как просто ухаживать за джинсами и не испортить их постоянной стиркой:

1.Можно время от время избавляться от отдельных пятен, которые появились на джинсах, с помощью влажной губки и мыльного раствора.

2. Джинсы можно освежить с помощью отпаривателя. Таким образом можно вернуть форму изделия, а также устранить неприятные запахи.

3. Еще один замечательный помощник в этом деле – обычная морозильная камера. Можно положить пакет с джинсами в морозилку на ночь, и к утру низкая температура убьет все бактерии и устранит запахи. Но нужно помнить, что утром понадобится какое-то время, чтобы разморозить джинсы. Этот процесс должен происходить естественным образом, ни в коем случае нельзя пытаться разогнуть или расправить штаны, пока они не станут полностью мягкими.

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