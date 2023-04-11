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Ошеломительная иллюзия: в космосе нашли еще одну Землю

Алена Кюпели
11 апреля 2023, 10:44 обновлено 11 апреля, 10:58
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Пользователи по всему миру стали рассматривать фото, пытаясь определить, что на самом деле изображено на снимке.
Земля_планеты_космос_магнитная буря
Земля_планеты_космос_магнитная буря / 1zoom.ru

В космосе обнаружили еще одну планету Земля, которая оказалась потрясающей оптической иллюзией.

"Однако реальность, стоящая за этим великолепным изображением, на самом деле совсем другая", - пишет издание The Mirror. Сначала кажется, что изображение показывает Землю, сделанную из космоса. Иллюзия создает впечатление, что на фото горизонт, небо и даже городские огни.

Некоторые люди в сети были настолько увлечены иллюзией, что думали, что это может быть трейлер фильма Universal.

видео дня
Иллюзия Земли
Иллюзия Земли / Фот Mirror.co.uk

Другие же сказали, что им приходилось переворачивать телефон, чтобы правильно увидеть изображение. Один из пользователей добавил, что не смог рассмотреть ни изгиб Земли из космоса, ни городской пейзаж, сказав: "Это все абстрактно, за исключением некоторых перистых облаков!".

Эксперты говорят, что в другом образе, эта оптическая иллюзия может определить, есть ли у вас серьезное психическое заболевание - шизофрения.

Напомним, ранее ученые из австралийского университета имени Мэттью Флиндерса утверждают, что разгадали загадку овеянного легендами и мифами еще со Средних веков морского чудовища Хафгуфа. Исследователи с "Зеленого континтента" говорят, что Хафгуфой оказался представитель семейства обычных китов.

Ранее также стало известно, что к Земле приблизился опасный большой астероид. Крупный астероид 2016 AJ193, как говорят ученые из NASA, по размеру считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

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