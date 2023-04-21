УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ошеломительная головоломка, которая под силу лишь мудрецам: нужно найти кубики сахара на картинке

Алина Дембицкая
21 апреля 2023, 19:14 обновлено 21 апреля, 19:17
69
У вас есть только 46 секунд, чтобы найти кубики сахара на картинке. С этой головоломкой не каждый может справиться.
головоломка
Только гении могут решить новую головоломку / Rainbow Riches Casino, ua.depositphotos.com

Очень сложная головоломка заставила многих людей чесать головы, ведь ее могут решить чрезвычайно наблюдательные люди. Если вы сможете ее разгадать менее чем за минуту, то вас можно считать настоящим гением!

Как пишет Mirror, задача состоит в том, что на картинке нужно найти кубики сахара. Картинка нагромождена огромным количеством разнообразных предметов, поэтому найти маленькие кубики сахара – задача не из простых.

Чтобы доказать, что вы очень сообразительны, нужно взять таймер и включить на нем 46 секунд. Именно сколько времени у вас будет на решение этой задачи.

видео дня
головоломка
Попробуйте найти сахар менее чем за 46 секунд / Rainbow Riches Casino

Удалось ли вам заметить кубики сахара? Если да, то вы можете гордиться собой, ведь с такой задачей не каждый может справиться.

Если же кубики сахара не удалось найти, то не стоит разочаровываться, ведь навыки наблюдения можно очень легко развить, если регулярно практиковаться. Ниже приводим картинку с правильным ответом.

головоломка
Если вам удалось это заметить, то вы очень умный / Rainbow Riches Casino

Вас может заинтересовать:

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

19:18 Мир
"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

17:48 Мир
"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

17:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:35

Путин сидел на полу с подгузником и плакал: новые ошеломляющие подробности о здоровье диктатора

19:20

Столтенберг сменил риторикумнение

19:18

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

19:14

Ошеломительная головоломка, которая под силу лишь мудрецам: нужно найти кубики сахара на картинке

18:48

Суд оставил митрополита Павла под домашним арестом: он разнылся в зале судаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:46

"В ближайшие месяц-два планы будут реализованы": Маломуж назвал сроки начала контрнаступления ВСУ

17:59

"Россияне не будут ждать до сентября": Юсов рассказал, как РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУВидео

17:48

"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

17:43

Путинский патриарх Кирилл назвал убийство украинцев "святым делом"Видео

Реклама
17:33

Японский маникюр в тренде: чем он отличается от обычного и за что его любят во всем миреФото

17:27

Верный или изменщик: что руки могут сказать о человеке

17:13

Энергетическая безопасность, поддержка экономики, - Виталий Кличко обсудил с делегацией ЕБРР новые проекты

17:02

"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

17:00

Залез на танцора и делал странные движения: Киркорова могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГТБВидео

16:57

Какие цветы нельзя сажать на кладбище: 3 вида растений, которым не место на могиле

16:41

РФ готова закончить войну, но планирует новое вторжение: Арестович спрогнозировал год

16:32

Как очень быстро сварить старую домашнюю курицу: бомбический секрет, о котором мало кто знаетВидео

16:30

Родной брат звезды "Ворониных" совершил жуткое убийство

16:19

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

16:15

"Можем продвинуться на сотни километров": генерал Маломуж рассказал, каким будет наступление ВСУВидео

Реклама
15:59

Что значит потеря серебряного кольца: 3 неприятных приметы

15:45

Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

15:33

Мелочный отец Киркорова решил при разводе оставить свою женщину ни с чемВидео

15:32

Вторая жизнь старых джинсов: что из них можно сделатьВидео

15:29

Пуля застряла в челюсти: украинский военный чудом выжил, не догадываясь об этом

15:16

Что сделать с ванной, которая валяется на даче: 4 невероятно полезные идеиВидео

14:54

Дочь Кошевого борзо ответила на хейт, вызванный ее хамским поведениемВидео

14:53

Поцелованные судьбой: только 4 знака зодиака достигают ошеломляющего успеха в жизниВидео

14:44

Разрыв договора аренды земли с посольством РФ в Киеве: у Путина грозят Украине

14:40

"Украинская команда" и Владимир Кличко привезли бойцам 204 батальона броневик: Защитит от пуль, мин и засад

14:40

"Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:30

Кацурин трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения и подарил дорогой подарокВидео

14:23

Украина имеет право проводить операции на территории РФ, но есть предел – глава Минобороны ГерманииВидео

14:13

"Война закончится в течение 3-5 месяцев": генерал Маломуж рассказал, что может помешатьВидео

14:12

Гороскоп Таро на неделю 24-30 апреля: Львам – путаница, Овнам - творчество

13:33

"Это начало конца для россиян в Крыму": Украина может победить в войне в 2023 году – ХоджесВидео

13:02

Взял скалку и пошел в туалет: скрытая камера засняла странный поступок сантехника

13:02

Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда будет ходить по пятам

12:48

Гороскоп на завтра 22 апреля 2023: Ракам – долгожданная нежность, Девам - покупкиВидео

12:05

Страны НАТО согласились, что Украина вступит в Альянс - СтолтенбергВидео

Реклама
12:04

Головоломка с кошками для "настоящих детективов": нужно найти 7 мурлык на рисунке

12:00

Россия ждет наступления на двух направлениях, Украина будет избегать лобовых атак - МаломужЭксклюзив

11:56

Медведь-сладкоежка забрался в машину и выпил 69 банок газировки: "преступление" попало на видеоВидео

11:50

Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года - член Атлантического советаВидео

11:32

Что нельзя делать на кладбище во время поминальных дней, чтобы не разгневать живых и умершихВидео

11:32

Как разгладить шторы не снимая их: 3 способа сделать портьеры ровными без усилий

11:16

"Важно было отвлечь РФ": в ОП ответили на информацию о подготовке Украиной операции в СирииВидео

11:04

Загадка на сообразительность: лишь единицы найдут кусок мыла среди утят за 21 секунду

10:58

Удар по Белгороду: Подоляк объяснил, почему россияне признали, что бомбят сами себя

10:15

В Украине продлят военное положение и мобилизацию до августа - нардепВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять