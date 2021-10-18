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Осенняя презентация Apple 18 октября: представлены новые AirPods и MacBook Pro

18 октября 2021, 20:43

На презентации показали новое поколение беспроводных наушников AirPods с дизайном Pro-версии.

Apple
Презентация Apple / Reuters

18 октября компания Apple проводит вторую осеннюю презентацию гаджетов. Как обычно, презентация началась в 20:00 по киевскому времени.

Посмотреть можно было на официальном канале компании в YouTube.

Новые AirPods

На презентации показали новое поколение беспроводных наушников AirPods с дизайном Pro-версии. В них впервые реализована защита от влаги, в том числе от пота.

Также наушники обладают адаптивным эквалайзером, который подбирает стиль звучания под конкретный трек в режиме реального времени. Кроме того, время работы от одного заряда увеличено до 6 часов, кейс зарядит AirPods еще четыре раза.

Стоимость в США - 179 долларов, уже доступен предзаказ.

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Новые процессоры для компьютеров Mac

На презентации Apple 18 октября представили процессор Apple M1 Pro, который будет использоваться в новых MacBook Pro. Он похож на прошлогодний M1, но предназначен для более производительных решений.

10-ядерный процессор использует 32 ГБ объединенной памяти, также платформа имеет 16 графических ядер. Производительность последних в два раза выше M1.

Процессор M1 Max имеет 32 графических ядра и 64 ГБ объединенной памяти.

Новый MacBook Pro

Apple 18 октября презентовала новый MacBook Pro. В Pro-версию вернули необходимые разъемы и поддержку MagSafe, но убрали верхний тачбар, а также сделали так называемую "монобровь" в экране как у iPhone.

Новая модель будет выпускаться с двумя экранами 14 и 16 дюймов.

Дисплей старшей получил разрешение 3456x2244, у младшей - 3024х1964, оба имеют поддержку 120 Гц.

В обеих моделях базовым процессором будет M1 Pro. Но для заказа доступен вариант и с более производительным M1 Max.

Напомним, американская компания Apple 13 сентября традиционно провела сентябрьскую презентацию новых гаджетов.

Одна из самых ожидаемых новинок - новое поколение смартфонов iPhone 13 и смарт-часов.

viber
Apple MacBook Pro AirPods Max
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