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Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

28 сентября 2021, 17:21

У школьников в октябре будет дополнительный выходной

Когда осенние каникулы в Украине
Когда осенние каникулы в Украине / ua.depositphotos.com/

Учебный год 2021-2022 начался в Украине традиционно 1 сентября. И теперь украинские школьники с нетерпением ожидают каникул. Когда начнутся осенние каникулы, разбирался Главред.

Даты каникул каждое учебное заведение может определять самостоятельно. Однако отдых от учебы для школьников не должен превышать 30 дней (кроме летнего периода). В осенний период ситуацию с каникулами во многом будет определять эпидемиологическая ситуация в стране. Есть возможность, что дата начала каникул будет сдвинута вперед, если Украина попадет в "красную" зону.

Так, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, каникулы в школе должны пройти с 25 по 31 октября. График каникул может меняться в зависимости от потребностей школы или эпидемиологической ситуации в стране и каждой отдельной области.

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Кроме каникул украинских школьников ожидает дополнительный выходной 14 октября. В этот день отмечается государственный праздник. Подробнее, читайте в нашем материале: Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной.

Ранее, в Министерстве образования прокомментировали работу учебных заведений в "красной" зоне карантина. В каком случае школы перейдут на дистанционное обучение, читайте в материале: Как будут работать школы в "красной" зоне и будет ли удаленка: в МОЗ дали ответ.

Во время каникул важно организовать совместный досуг с ребенком и провести время максимально продуктивно провести время. Вы можете сделать слайм в домашних условиях.

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