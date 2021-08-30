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Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021

30 августа 2021, 07:02

Астролог Влад Росс призвал готовиться к переменчивой погоде в первом месяце осени.

Астролог спрогнозировал погоду на сентябрь 2021
Астролог рассказал, какая погода будет в Украине в сентябре 2021 года / УНИАН

После небольшого прохладного периода в августе в сентябре установятся весьма комфортные погодные условия. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, сентябрь обещает быть стабильным.

"Температура воздуха будет прогреваться до +20-25 градусов, так что лето продолжится еще и в сентябре, как минимум, до 20-х чисел. 30-градусной жары в сентябре уже не будет, но до +25 градусов на юге Украины температура вполне может подниматься, в центральной части – примерно +20-25 градусов. Однако все будет изменчиво: на смену теплу порой будут приходить резкие похолодания на несколько дней, или, например, ночью температура будет опускаться до +5-8 градусов", – считает Влад Росс.

Астролог прогнозирует, что осень в 2021 году придет с опозданием примерно на месяц.

"Настоящая осенняя погода установится в первую неделю октября после новолуния. Причем стартует она с весьма ощутимой прохлады с северными ветрами", – рассказал Росс.

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Впрочем, прохладный период не будет продолжительным, и уже во второй половине октября начнется "бабье лето", поспешил успокоить астролог.

Что касается осадков в сентябре, то Влад Росс прогнозирует изменчивую ситуацию.

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"Из-за того, что Юпитер вернулся в знак Водолея, в плане осадков ситуация в сентябре будет изменчива: неделя без дождя может сменяться периодом с осадками, потому что будет налетать неожиданный циклон. Внезапно на два-три дня в Украине могут прилетать ураганные ветры с дождем. Одним словом, непредсказуемые погодные явления", – отметил Росс.

Порывистые ветра – это главное, по словам астролога, что отчетливо проявится в сентябре.

"Ветер порой будет настолько сильным, что я бы не советовал оставлять машины под деревьями, потому что деревья будут падать", – предостерег Влад Росс.

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