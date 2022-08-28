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Ореховый Спас 2022: поздравления, открытки и картинки к светлому празднику

28 августа 2022, 18:50

С Ореховым Спасом картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

Ореховый Спас 2022
Ореховый Спас 2022 поздравления, открытки / ua.depositphotos.com/

Третий или Ореховый Спас – закрывает череду августовских народных праздников урожая. Его отмечают 29 августа, после дня Успения Пресвятой Богородицы.

В народе этот день также называют Хлебным или Холщовым. В день Спаса было принято выпекать хлеб нового урожая и устраивать ярмарки, на которых можно было купить полотно. Поспевали орехи, их освящали в церкви и после чего готовили разнообразные блюда.

Работать в этот день не запрещалось, наборот – конец лета был разгаром сбора урожая, поэтому отлынивать от работы считалось плохой приметой. Пока мужчины работали в поле, женщины чистили колодцы, чтобы обеспечить дом водой в осенне-зимний период. По окончанию дня семья собиралась за праздничным ужином.

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Открытки с Ореховым Спасом, картинки и поздравления

Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

Ореховый Спас картинки
Ореховый Спас картинки

***

С праздником христиане, с Ореховым Спасом! Этот праздник восхваляет Нерукотворный Образ Бога! И желаю тебе, чтобы на столе твоём, и в закромах твоих всегда был достаток. Пусть Бог благословит все начатки твои, все дела рук твоих, и да не будет пожирающего врага душ в доме твоём, но благодатная рука Божия пребывает с тобой во век!

***

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу.

Господь пошлет пускай для вас

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Ореховый Спас картинки
Ореховый Спас открытки

***

Поздравляю с Ореховым Спасом,

Пускай будет жизнь ваша краше,

Чтоб желания все исполнялись,

И мечты в явь воплощались.

Чтоб здоровье не подводило,

Озарили вас улыбками милыми,

Чтоб гармония в доме жила,

Всегда хватало добра и тепла.

Ореховый Спас картинки
С Ореховым Спасом картинки

***

Праздник светлый, православный,

Он зовется "Третий Спас".

Защищает Бог исправно

Да заботится о вас.

Радуйтесь вы урожаю,

А с души гоните грех.

Вера ваша будет, знаю,

Очень крепкой, как орех.

Квас готовьте, хлеб пеките,

Радость в сердце вы впустите.

Усмиряя нрав, живите.

Ореховый Спас картинки
Ореховый Спас 2022 открытки

***

Праздник духовный и святой настал,

С ним тебя искренне я поздравляю,

Желаю добра, гармонии, благ,

Пусть сердце не знает печали.

Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,

Достаток, мир, конечно же, счастье,

Пусть жизнью правит добро,

И отойдут подальше ненастья!

Ореховый Спас картинки
Картинки Ореховый Спас
Ореховый Спас картинки
Ореховый Спас 2022 картинки
Ореховый Спас картинки
Ореховый Спас картинки

Ореховый спас
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