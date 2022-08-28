Ореховый Спас 2022: поздравления, открытки и картинки к светлому празднику

С Ореховым Спасом картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Третий или Ореховый Спас – закрывает череду августовских народных праздников урожая. Его отмечают 29 августа, после дня Успения Пресвятой Богородицы.
В народе этот день также называют Хлебным или Холщовым. В день Спаса было принято выпекать хлеб нового урожая и устраивать ярмарки, на которых можно было купить полотно. Поспевали орехи, их освящали в церкви и после чего готовили разнообразные блюда.
Работать в этот день не запрещалось, наборот – конец лета был разгаром сбора урожая, поэтому отлынивать от работы считалось плохой приметой. Пока мужчины работали в поле, женщины чистили колодцы, чтобы обеспечить дом водой в осенне-зимний период. По окончанию дня семья собиралась за праздничным ужином.
Открытки с Ореховым Спасом, картинки и поздравления
Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.
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С праздником христиане, с Ореховым Спасом! Этот праздник восхваляет Нерукотворный Образ Бога! И желаю тебе, чтобы на столе твоём, и в закромах твоих всегда был достаток. Пусть Бог благословит все начатки твои, все дела рук твоих, и да не будет пожирающего врага душ в доме твоём, но благодатная рука Божия пребывает с тобой во век!
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Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом,
Пускай будет жизнь ваша краше,
Чтоб желания все исполнялись,
И мечты в явь воплощались.
Чтоб здоровье не подводило,
Озарили вас улыбками милыми,
Чтоб гармония в доме жила,
Всегда хватало добра и тепла.
***
Праздник светлый, православный,
Он зовется "Третий Спас".
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Квас готовьте, хлеб пеките,
Радость в сердце вы впустите.
Усмиряя нрав, живите.
***
Праздник духовный и святой настал,
С ним тебя искренне я поздравляю,
Желаю добра, гармонии, благ,
Пусть сердце не знает печали.
Пусть Третий Ореховый Спас принесет в дом тепло,
Достаток, мир, конечно же, счастье,
Пусть жизнью правит добро,
И отойдут подальше ненастья!