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Опытные водители так делают всегда: зачем натирать лобовое стекло картошкой

Сергей Кущ
31 июля 2023, 13:10 обновлено 31 июля, 13:10
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Натирание лобового стекла картошкой может быть интересным опытом и использоваться в экстренных ситуациях.
Pачем натирать картошкой стекло
Pачем натирать картошкой стекло / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Традиционный метод натирания лобового стекла картошкой используется в холодное время года для предотвращения образования инея на стекле автомобиля. Этот метод популярен в некоторых странах с холодным климатом.

Когда наружная температура ниже нуля, влажность в воздухе может конденсироваться на поверхности автомобильного стекла и замерзнуть в виде инея, что ухудшает видимость и затрудняет движение.

Зачем натирать лобовое стекло картошкой?

Процесс натирания лобового стекла картошкой обычно выглядит следующим образом:

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  1. Возьмите картошку и разрежьте ее пополам.
  2. Тщательно натрите лобовое стекло внутренней стороной картошки. В процессе натирания на стекле образуется тонкий слой крахмала, который может помочь предотвратить образование инея.
  3. После натирания можно протереть стекло снаружи с помощью мягкой тряпки или бумажного полотенца, чтобы удалить остатки крахмала.

Следует отметить, что данный метод не является универсальным и не обязательно подходит для всех автомобилей и условий.

Как сделать так, чтобы стекло не замерзало?

Чтобы предотвратить замерзание стекла автомобиля, существуют несколько простых и эффективных способов:

  • Используйте антиобледенители: Специальные антиобледенители и отталкивающие инея покрытия для стекол автомобиля являются самым надежным и удобным способом предотвратить образование инея. Нанесите антиобледенитель на внешнюю поверхность лобового стекла и окон, следуя инструкциям производителя.
  • Покройте стекло специальной пленкой: Существуют специальные пленки или накладки для стекол автомобиля, которые помогают предотвратить образование инея. Эти пленки легко приклеиваются к внешней поверхности стекла и обеспечивают защиту от замерзания.
  • Заготовьте смесь воды и спирта: Смешайте в равных пропорциях воду и изопропиловый спирт, затем налейте ее в распылитель. Распыляйте смесь на стеклах автомобиля перед ночным стоянкой, чтобы предотвратить образование инея.

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