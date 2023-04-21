Опытные шеф-повара всегда натирают огурец солью перед нарезкой: зачем они так делают

Натирание огурцов солью - одна из самых древних техник, которая до сих пор широко используется в домашней кулинарии.
Это очень популярно в определенных кругах, а некоторые об этом даже не слышали. Рассмотрим три ключевых причины натирания огурцов солью.
Удаление лишней влаги
Огурцы содержат много воды, и соль помогает извлечь из них эту влагу, что делает огурцы более хрустящими и менее жидкими. Натертые солью огурцы будут сохранять свою свежесть и привлекательный внешний вид на протяжении длительного времени.
Естественный консервант
Соль является естественным консервантом, который может замедлить процессы разложения, такие как бактериальная деятельность и окисление, что в конечном итоге может привести к порче огурцов. Натертые солью огурцы будут сохранять свою свежесть и вкус даже после длительного хранения.
Убирает горечь из огурцов
В огурцах содержится вещество кукурбитацин, избыток которого может испортить вкус овоща. Больше всего кукурбитацина содержится в кожуре, "попке", а также в листьях растения.
Перед употреблением с огурца срезают кончик с плодоножкой, а мякоть натирают солью, пока не появится пена. Она свидетельствует о том, что кукурбитацин распадается.
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