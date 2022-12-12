Опытные хозяйки всегда держат сыр в морозилке: в чем хитрость

Кусок сыра, который валяется у каждого в холодильнике можно "спасти" и сделать это максимально просто.

Зачем люди замораживают сыр / скриншот YouTube

После готовки салатов и других блюд часто бывает так, что в холодильнике остается небольшой кусок сыра, которые некуда деть.

Со временем он начинает засыхать и покрываться липкой плесенью и есть тогда его уже не очень хочется, но его можно "спасти".

Остатки сыра для этого и замораживают - его необходимо натереть на терке и сложить в полиэтиленовый пакетик. Отправляем в морозилку. Как только у вас появился еще кусок сыра, который в ближайшие дни не планируете есть — тоже натираем и в этот же пакетик кладем.

Заморозка сыра / скриншот YouTube

Когда вам понадобится тертый сыр для приготовления каких-то блюд, вы просто берете тертый сыр из морозилки. Это очень удобно, поскольку сыр уже натерт, вы не тратите на это свое время.

Он очень легко берется и рассыпается, потому что при замораживании не превращается в один комок, а в приготовленном блюде замороженный сыр ничем не уступает свежему.

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