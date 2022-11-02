Опытные хозяйки вливают стопку водки в тесто: идеально для кексов и пирожков

Старый лайфхак с водкой успешно работает по сей день. Мы расскажем, зачем добавляют ее в тесто
В детстве многие замечали как бабушка или мама вливали рюмку спирта к остальным ингредиентам при готовке теста.
Спустя годы этот лайфках работает не хуже. Оказывается, тесто на водке — залог вкусной и пышной выпечки.
Как алкоголь влияет на тесто?
Главное свойство алкоголя, в том числе и водки, при добавлении его в тесто - это разрыхляющее свойство. Дрожжевое тесто становится ещё пышнее и воздушнее, бездрожжевое - слоенее и легче.
Зачем в тесто добавляют водку?
- Благодаря быстрому испарению спирта при низких температурах тесто насытится воздухом, а выпечка станет пышнее.
- Хрустящая выпечка (например, хворост или чебуреки) получаются более хрустящими.
- Небольшое количество водки, рома или коньяка улучшает вкус теста.
- Тесто, в котором содержится водка, поднимается быстрее и лучше. Больше не стоит переживать из-за "прижатой" выпечки.
- Выпечка не сохнет и не черствеет дольше, если добавить в тесто немного спирта.
- Пироги и кексы будут легче пропекаться и иметь ровный, аппетитный вид.
- Для сладкой выпечки я использую ром или коньяк, а в остальных случаях — водку. Нужна всего лишь 1 ч. л. крепкого алкогольного напитка на 1 кг теста.
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Автор: Сергей Кущ