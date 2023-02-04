Опытные хозяйки при замачивании фасоли добавляют в воду секретный ингредиент: результат вас удивит

Главред рассказывает, как ускорить процесс замачивания фасоли и уберечь свое драгоценное время.

Как быстро сварить фасоль с замачиванием? / ua.depositphotos.com

Фасоль обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь она является источником витамина С и витаминов группы В. Кроме того, фасоль богата на железо, йод, медь, цинк, фосфор, калий, кальций и тому подобное. Именно поэтому важно потреблять блюда с этой бобовой культурой. Однако довольно часто хозяйки не хотят терять время на приготовление блюд из фасоли, ведь она требует долгого замачивания, а потом еще 1,5-2 часа варится. Однако есть очень интересный способ, который поможет намного сократить процесс приготовления фасоли. Главред рассказывает, как ускорить процесс замачивания фасоли.

Как замачивать фасоль?

Если вы забыли замочить фасоль на ночь, не беда! Отныне вам не придется этого делать, ведь мы знаем невероятный секрет, с помощью которого фасоль набухнет всего за два часа.

Как известно, фасоль имеет плотную кожицу, которую нужно размягчить. Это нужно для того, чтобы фасоль как можно быстрее впитала влагу. Ускорить этот процесс нам поможет кипяток. Просто замочите фасоль в кипятке в соотношении 1:4.

Теперь к фасоли нужно добавить секретный ингредиент – соду. Именно сода помогает дополнительно размягчить плотную кожицу фасоли, разрушив микротрещинки на ней. Пропорция соды небольшая – 1/4 чайной ложки.

Именно эта хитрость сэкономит процесс замачивания фасоли в разы! Теперь вам не придется ждать целых 10 часов, пока фасоль набухнет. Всего за два часа вы получите готовую фасоль, которую уже можно варить.

Помните, что после замачивания воду нужно слить, а фасоль – тщательно вымыть.

Нужно ли солить фасоль во время варки?

После того как фасоль вымочили, можно приниматься к ее дальнейшему приготовлению. Однако у многих хозяек может возникнуть вопрос, когда нужно солить фасоль при варке. Ответ на этот вопрос довольно прост. Если вы хотите получить разваренную фасоль, то посолите ее в конце варки. Если же вы хотите, чтобы фасоль не разварилась, то нужно посолить ее в начале варки.

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