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Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокус

19 января 2023, 02:10
Главред рассказывает, что добавить в воду при варке картошки, чтобы она не разварилась и была целенькой.
картошка
Как варить картошку, чтобы она не разварилась / ua.depositphotos.com

Картофель является одним из основных ингредиентов во время приготовления винегрета, оливье или другого салата. Картофель нарезают небольшими кубиками и добавляют к блюдам. Именно во время нарезки может возникнуть небольшая проблема – картофель разваливается. В таком случае блюдо получается неэстетичным и его уже не хочется потреблять.

Главред рассказывает, что добавить в воду при варке картошки, чтобы она не разварилась и была целенькой.

Многие хозяйки даже не задумывались над тем, что будет, если при варке картофеля добавить уксус. А будет вот, что: ваша картошка никогда не разварится и всегда будет держать свою форму. Дело в том, что, благодаря уксусу, картофель покрывается тоненькой корочкой, которая держит форму картофеля даже после его нарезки.

Как правильно варить картофель

Варить картошку, чтобы она не разварилась очень просто, ведь теперь мы знаем о секретном ингредиенте. Для этого нужно вскипятить 2 литра воды и добавить к ней 1-2 столовые ложки 9-ти процентного уксуса. После этого бросаем в кастрюлю нашу картошку в мундирах и варим до готовности. Вы будете удивлены чудодейственным эффектом уксуса, ведь в результате картошечка будет твердой и целенькой.

Если по каким-то причинам вы не хотите добавлять уксус в картофель, тогда у нас есть для вас еще два альтернативных ингредиента. Первый ингредиент – это лиманная кислота. Всего 1 чайная ложка сделает с картофелем то же самое, что и уксус.

А если дома вдруг не нашлось лимонной кислоты, то можете добавить к картофелю 2 ломтика лимона. Результат будет просто невероятным!

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