Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

Использованная чайная заварка может решить многие проблемы, а также значительно облегчить нам жизнь.

Для чего можно использовать заварку? / unsplash.com

Во время приготовления чая каждый из нас выбрасывает заварку на помойку, однако этого не стоит делать, ведь чайная заварка может стать отличным помощником в быту. Оказывается, что использованная заварка может решить многие проблемы, а также значительно облегчить нам жизнь. Главред рассказывает, для чего можно использовать чайную заварку.

Удобрение для растений

Мало кто знает, что чайный напиток содержит много полезных минералов и питательных веществ, которые могут стать отличным удобрением для растений. Именно поэтому опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку. Вы будете удивлены, когда заметите, как ваши цветы начали лучше расти и цвести благодаря заварке. Просто закопайте в почву рядом с растением немного заварки, и ждите удивительного результата.

Отпугивает насекомых

Использованная чайная заварка может стать незаменимым помощником в борьбе с комарами. Просто сожгите использованные чайные пакетики, и надоедливые комары вас больше не будут беспокоить. Кроме того, запах чайной заварки очень не нравится моли. Поэтому, чтобы она вас больше не беспокоила, можете разложить в шкафу пакетики с зеленым чаем.

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Нейтрализует неприятный запах

Заварка может помочь в борьбе с неприятным запахом в холодильнике. Просто положите в холодильник несколько использованных чайных пакетиков и забудьте навсегда о зловониях из холодильника. Кроме того, использованные чайные пакетики помогают избавиться от неприятного запаха в обуви. Опытные хозяйки после заваривания кладут пакетики в обувь на ночь. Утром обувь уже не будет иметь неприятного запаха, поскольку заварка прекрасно ее впитает. Также чайная заварка помогает избавиться от неприятного запаха на руках, который может возникнуть после чистки рыбы. Просто протрите руки использованной чайной заваркой, и неприятный запах вас больше не будет беспокоить.

Отмывает посуду

Кто бы мог подумать, но чайная заварка может помочь отмыть грязную посуду. Этот метод может значительно помочь тем, у кого аллергия на химические средства. Просто положите на губку немного использованной чайной заварки и начинайте мыть посуду. Кстати, чайный напиток также помогает бороться с пятнами на стаканах. Просто намочите использованную заварку в теплой воде и протрите ею пятна на стекле.

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