УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

31 марта 2023, 16:30
Использованная чайная заварка может решить многие проблемы, а также значительно облегчить нам жизнь.
чай
Для чего можно использовать заварку? / unsplash.com

Во время приготовления чая каждый из нас выбрасывает заварку на помойку, однако этого не стоит делать, ведь чайная заварка может стать отличным помощником в быту. Оказывается, что использованная заварка может решить многие проблемы, а также значительно облегчить нам жизнь. Главред рассказывает, для чего можно использовать чайную заварку.

Удобрение для растений

Мало кто знает, что чайный напиток содержит много полезных минералов и питательных веществ, которые могут стать отличным удобрением для растений. Именно поэтому опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку. Вы будете удивлены, когда заметите, как ваши цветы начали лучше расти и цвести благодаря заварке. Просто закопайте в почву рядом с растением немного заварки, и ждите удивительного результата.

Отпугивает насекомых

Использованная чайная заварка может стать незаменимым помощником в борьбе с комарами. Просто сожгите использованные чайные пакетики, и надоедливые комары вас больше не будут беспокоить. Кроме того, запах чайной заварки очень не нравится моли. Поэтому, чтобы она вас больше не беспокоила, можете разложить в шкафу пакетики с зеленым чаем.

видео дня

Нейтрализует неприятный запах

Заварка может помочь в борьбе с неприятным запахом в холодильнике. Просто положите в холодильник несколько использованных чайных пакетиков и забудьте навсегда о зловониях из холодильника. Кроме того, использованные чайные пакетики помогают избавиться от неприятного запаха в обуви. Опытные хозяйки после заваривания кладут пакетики в обувь на ночь. Утром обувь уже не будет иметь неприятного запаха, поскольку заварка прекрасно ее впитает. Также чайная заварка помогает избавиться от неприятного запаха на руках, который может возникнуть после чистки рыбы. Просто протрите руки использованной чайной заваркой, и неприятный запах вас больше не будет беспокоить.

Отмывает посуду

Кто бы мог подумать, но чайная заварка может помочь отмыть грязную посуду. Этот метод может значительно помочь тем, у кого аллергия на химические средства. Просто положите на губку немного использованной чайной заварки и начинайте мыть посуду. Кстати, чайный напиток также помогает бороться с пятнами на стаканах. Просто намочите использованную заварку в теплой воде и протрите ею пятна на стекле.

Вас может заинтересовать:

чай лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:05

Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напитке

17:01

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне, а сейчас их почти не найти

16:45

Наступление России достигло кульминации, план Путина по Донбассу провалился – ГУРВидео

16:38

Зачем опытные хозяйки стирают тюль солью: уникальный секрет, который удивит

16:30

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:01

Бесконечно нудят и причитают: 3 знака зодиака, которые любят жаловаться

15:53

Власти Венгрии плохо кланяются Путину: Подоляк объяснил, почему Москва "прокинула" БудапештВидео

15:46

93% украинцев верят в победу Украины в войне, 50% ждут, что она наступит до конца 2023 года - опрос

15:24

Как избавиться от тли навсегда: 3 простых способа уничтожить опасного вредителя

Реклама
15:20

Зависимый от Путина Макрон ищет выходы для сохранения атомной энергетики - ЖдановВидео

15:13

"Я видел загробную жизнь": мужчина рассказал, о чем его "предупредили ангелы"

15:13

"На грани развода": Тодоренко рассказала о проблемах в семьеВидео

15:08

Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

14:52

Прогнулся под Путина: Лукашенко в обиде разразился оправданиями и сделал выпад в адрес УкраиныВидео

14:46

Потап и Настя разводятся: инсайдер озвучил причинуВидео

14:32

Что нужно убрать перед Пасхой в квартире: 3 вещи, которые нельзя оставлять в доме

14:19

Обливания водой, палки и ведра: под стенами Киево-Печерской Лавры началось "веселье"Видео

14:07

"Не видит смысла публично объяснять": таролог поведала, почему исчез Олег ВинникВидео

13:44

"Это некролог": Пригожин признает, что "вагнеровцев" уже нет как полноценной боевой единицы - эксперт

13:42

Favbet Foundation передал связистам ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200

Реклама
13:30

Что нельзя ставить на подоконник: 5 предметов, о которых вы не задумывались

13:04

Дантес эмоционально вступился за Дорофееву, которую обидела зрительница: "Тогда и я не топ"

13:03

Почему "на обиженных воду возят" и какая вторая часть пословицы

13:00

Китай заинтересован в медленной войне в Украине, она может длиться годами - Виталий КуликЭксклюзив

12:58

"Готовят переворот" и "тянут в войну": Лукашенко побредил насчет русского ядерного оружия в БеларусиВидео

12:31

Гороскоп на неделю 3-9 апреля 2023: Стрельцам – недуг, Близнецам – финансовые проблемыВидео

12:21

"Это очень "по-русски": бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну - МалярВидео

12:13

Пять лучших сериалов апреля на Netflix

12:05

"Мы можем дойти до Третьей мировой войны": Орбан испугался отправки миротворцев в УкраинуВидео

12:04

Лукашенко клянчит перемирие и остановку боев в Украине: "Будет третья мировая с ядерными пожарами"Видео

11:48

БФ "Мира и Добра" отгрузил очередные 20 тонн гумпомощи на Бахмутское направление

11:32

Какие дни рождения не надо отмечать, чтобы не навлечь беду - приметы

11:30

Остапчук назвал два своих прежних брака ошибкамиВидео

11:16

"Оккупанты сместили акцент на север": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ после ночной атаки дронамиВидео

10:52

"Трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает": Киркорова спустили с небес на землюВидео

10:44

От полученных на войне ран погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

10:35

"Пора серьезно воспринимать действия психопатов": США должны пресечь планы РФ по "ядерке" в РБ – СанниковВидео

10:35

Список лекарств, которые нельзя будет купить в Украине с 1 апреля без рецепта - МинздравВидео

10:15

1,5 миллиона просмотров на TikTok: хитрая корова придумала, как избежать дойки и стала звездой сетиВидео

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
10:07

За убийство 5-летнего ребенка сел на 18 лет: в РФ с почестями похоронили "вагнеровца"

09:46

Гороскоп на завтра 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:45

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

09:32

ВСУ предотвратили окружение: аналитики ISW рассказали о ситуации в БахмутеВидео

09:32

Под Бахмутом ликвидировали "вагнеровца"-коллаборанта из Крыма, его отец - яростный поклонник Путина

09:15

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

09:09

Страсти по искусственному интеллектумнение

09:01

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

08:56

В Украине семьям с детьми выдадут по 7 тысяч грн: кто имеет правоВидео

08:50

Гороскоп на сегодня 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять