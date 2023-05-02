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Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкусноту

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2023, 16:53 обновлено 2 мая, 17:18
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Куриное яйцо сделает картофельное пюре воздушным. Блюдо будет просто таять во рту. Хозяйки рассказали, что они добавляют в пюре - белок или желток.
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Зачем в картофельное пюре добавляют сырое яйцо / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Картофельное пюре считается одним из самых популярных домашних блюд. Казалось бы, готовить его невероятно просто и ничего необычного нет. Однако это не так. У каждой хозяйки свои секретики. Некоторые добавляют яйцо в картофельное пюре, что делает блюда очень вкусным.

Опытные хозяйки действительно могут удивить. Ведь многие привыкли к картофельному пюре, сваренному на воде и перетолченным с маслом. Однако этот рецепт заставит всех за столом попросить добавки. Пюре с яйцом будет просто таять во рту.

Что дает яйцо в пюре

Наверняка вы замечали, что уже готовое пюре со временем теряет свой цвет - из нежно-желтого оттенка оно превращается в серое или просто бледное пюре. Сырое куриное яйцо помогает избежать этого и сохраняет красивый цвет блюда.

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Всё это происходит за счет того, что яичный желток является натуральным эмульгатором. Именно благодаря ему масло и вода будут хорошо сочетаться.

Кроме того, после добавления яйца в пюре, блюдо становится невероятно воздушным и будет действительно таять во рту. Картофельное пюре обретет однородную и приятную консистенцию.

Если вы переживаете, что после добавления этого продукта в вашем блюде будет присутствовать насыщенный вкус сырого яйца, то можете не переживать. Это не так. Вы можете попробовать хотя бы раз приготовить именно так картофельное пюре, возможно, после этого вы не захотите делать иначе.

Пюре_картофельное_пюре
Хозяйки добавляют яйцо в картофельное пюре / Pixabay

Как добавить яйцо в пюре

Для начала вам нужно сварить картофель. Обратите внимание на то, что кусочки картофеля должны быть одинаковые, тогда они сварятся в один и тот же момент, что поможет избежать вам недоваренного или переваренного картофеля. Стоит отметить, что при варке в воду можно добавить половину луковицы и лавровый лист. Они предадут блюду интересный вкус.

Когда вода закипит, огонь нужно уменьшить, а лишнюю пену - убрать. После того как картофель полностью сварится, с кастрюли необходимо достать лавровый лист и лук. Лишнюю воду можно слить, оставляя лишь так, чтобы она была на дне примерно как толщина пальца.

Вам необходимо перемять картофель и лишь после этого добавлять яйцо. Хозяйки рекомендуют использовать лишь желток.

Важно! Обратите внимание на то, что при сочетании горячего картофеля и холодного желтка, яйцо начнет сворачиваться. Именно по этому действовать нужно достаточно быстро. Советуем воспользоваться венчиком. Но ни в коем случае не нужно использовать погружной блендер, тогда блюдо превратится в консистенцию клея.

Только после того, как вы добавили в пюре яйцо, вы можете выливать туда молоко. Его предварительно нужно разогреть до комнатной температуры. Туда можно добавить и масло. Добавлять в картофельное пюре нужно именно теплое молоко с маслом. После этого все необходимо снова перемешать.

Стоит отметить, что молоко можно заменить сливками. Если вы используете сливки большой жирности (например, 30%), то в таком случае можно обойтись без масла. Также некоторые хозяйки добавляют в пюре сыр, которых хорошо плавится. Отличным будет вариант с добавлением сыра сулугуни.

Смотрите видео о секрете вкусного пюре от Руслана Сеничкина:

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