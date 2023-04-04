Опытные дачники никогда не выбрасывают пластиковые бутылки: как их применить с пользой

Использование пластиковых бутылок на даче - это простой и экологически чистый способ их утилизации.

Помидоры в бутылках / скриншот YouTube

Пластиковые бутылки являются одним из наиболее распространенных видов мусора, который мы производим. Но это не значит, что они не могут быть использованы для других целей.

Мы нашли несколько идей, как использовать пластиковые бутылки на даче.

Создание вертикального огорода

С помощью пластиковых бутылок можно создать красивый и практичный вертикальный огород. Вырежьте отверстия на одной стороне бутылки, наполните их землей и сажайте растения. Затем повесьте бутылки на стену или забор, и вы получите красивый огород, который не займет много места на вашем участке.

видео дня

Изготовление поливалки

Если вам нужна поливалка, то вы можете сделать ее из пластиковой бутылки. Просто сделайте много маленьких отверстий в крышке бутылки с помощью гвоздя или шило, и вы получите простую и эффективную поливалку для вашего сада.

Создание укрытий для растений

Если вы выращиваете растения, которые нуждаются в защите от морозов, вы можете использовать пластиковые бутылки в качестве укрытий для них. Просто вырежьте дно бутылки и наденьте ее на растение, затем закрепите бутылку землей или камнями, чтобы ее не сдуло ветром.

Создание садовых украшений

С помощью пластиковых бутылок можно создать различные садовые украшения. Вы можете вырезать из бутылки цветы, бабочки или другие фигурки, и окрасить их в яркие цвета. Затем вы можете использовать эти украшения в вашем саду.

Вам может быть интересно: